Галерея сцена / sczena представляет проект Софьи Шпуровой «Раненные глазки»

Отменив устаревшую концепцию оригинальности или западный миф об индивидуальном гении, можно рассмотреть копирование как один из не менее валидных способов производства контента. Софья Шпурова выстраивает функцию копипаста в свою художественную практику, создавая серию живописных клонов и экзистенциальных двойников. Подход «вырезать и вставить» позволяет быстро выхватывать образы действительности, умерщвляя контекст и компилируя их в персональную сеть роящихся кросс ссылок. Художница использует автопортрет как отпечаток чувственной жизни, в точности, если бы стали популярны селфи души или диагностика ауры в метафорических сюжетах.

Софья Шпурова. 2022. Лён, масло, 160х143 см

Во многом работа над проектом формировалась через опыт воплощенного познания. Среда и наполняющие ее объекты стали соавторами и навигировали движение из точки А в точку Б, аккуратно подсказывая или сталкиваясь с нами, взаимодействуя с разумом посредствам телесного опыта и физического соприсутствия.

В проекте «Раненые глазки» живопись инсталлирована в текстуру тканей как один из слоев psycho space, интимного психологического пространства художницы, не стремящегося понравится, однако, приглашающего зайти и провести в нем время. Полотна, оплетающие комнату, создают ощущение живой ткани живописи, мутировавшей до размера галереи и впрядающей в свой покров холсты как одну из прослоек, схожую по материальности и происхождению.

Инсталляция из текстур похожа на панцирь членистоногого или процесс перебинтования болезненной ранки, заботясь и охраняя интимное пространство художницы. Для практики Софьи характерен принцип автоматического письма, основанный на интуитивном выборе образов, а также посредством археологии персональной памяти. Слоистая, сочетающая на своей поверхности различные текстуры и нестандартные техники масляная живопись непрерывно трансформируется, иногда исключая возможность завершения. Процесс создания работы становится основным результатом производства художника, где живописные слои автономно и неустанно сменяются, перекрывая друг друга, что делает картину призраком или тенью самой себя.

Дарья ЯРЦЕВА

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