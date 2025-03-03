Галустян и Светлаков поздравляют женщин – в сети появились постер и ролик фильма «Наша Russia. 8 марта»   

В канун Международного женского дня выйдет новый фильм «Наша Russia. 8 марта», но уже сейчас можно увидеть официальные постер и ролик к картине. И тот, и другой настраивают на праздничный лад. Поэтому на постере Сергей Светлаков и Михаил Галустян в образах своих легендарных героев – телезрителя Белякова и охранника Александра Родионовича Бородача, – дарят зрительницам огромные букеты роз.

В тизере музыкального фильма ТНТ электрик Григорий Лепс поёт в самодельный микрофон, Сергей Лазарев примеряет образ школьного учителя, а Александр Серов исполняет хит «Я люблю тебя до слёз» в собственной машине. Тем временем Александр Родионович Бородач берётся за световой меч, Сергей Юрьевич Беляков вручает жене корону королевы красоты, а реальные Сергей Светлаков и Михаил Галустян раздают цветы женщинам в центре Москвы.

«Наша Russia. 8 марта» – это продолжение хитового скетч-шоу нулевых в формате полнометражного музыкального фильма, который выйдет на ТНТ и на Кинопоиске. В новых предлагаемых обстоятельствах, так или иначе связанных с праздником, зрители увидят любимых персонажей оригинальной передачи. Среди них экспрессивный ведущий «Сев-Кав ТВ» Жорик Вартанов, учительница-взяточница Снежанна Денисовна, самый честный в мире гаишник Николай Лаптев, недовольный телезритель Сергей Юрьевич Беляков, перманентно «думающие о России» депутаты Пронин и Мамонов и, конечно, непутёвый бездельник Александр Родионович Бородач, просящий понять его и простить. Все герои по-своему отметят 8 марта и поздравят женщин. Так, например, телезритель Беляков постарается наладить отношения с женой (Светлана Листова), а Бородач попытается в очередной раз завоевать сердце Иришки (Анна Уколова).

Кроме того, с яркими музыкальными номерами в фильме появятся звёзды отечественного шоу-бизнеса. В съёмках приняли участие: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов.

Режиссёром новой полнометражной «Нашей Russia» стал Саша Абдуллаев («Камера! Мотор!», «Демис и Марина»). Также за съёмки отдельных музыкальных видео отвечали Гоша Евдокимов, Катя Як, Давид Кочаров и Иван Глубоков.

Креативные продюсеры: Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко.