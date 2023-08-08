ГАМБУРГ (Германия): Сезон 2023/2024 ожидает премьера – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

Имя режиссера Йетте Штекель (род. 1982) известно московскому зрителю по Международному театральному фестивалю им. А.П. Чехова. Гастроли гамбургского театра «Талия» уже проходили в Москве. В феврале следующего года запланирована премьера по булгаковскому роману.

Воланд и его свита кружат по столичному мегаполису. Их квартет подчиняет всех и вся своей воли и власти. В сердце повествования – судьба Мастера – автора романа о Понтии Пилате – и его возлюбленной Маргариты. «Мастер и Маргарита» – настоящий фантастический роман – лабиринт, в который можно попасть, но из которого трудно выбраться, это безумие и анархия, мрачное и странное, острое, запутанное и яркое. Немецкий театральный актер Кристоф Бантцер (87 лет) однажды сказал: «В настоящее время меня не покидают следующие слова матери: «Страшнее того, что люди потеряли веру в Бога – вера в то, что нет дьявола. Это опаснее!»»… Посмотрим…

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.