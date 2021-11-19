ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ): Жанровая живопись нидерландских и фламандских мастеров XVII века будет представлена в Кунстхалле

Нидерланды и Фландрия XVII века породили значительное количество живописцев, тому в немалой степени способствовал экономический рост. Ян Вермеер, Питер де Хох, Давид Тениерс, Ян Стен. Доля изрядного юмора, иронии сопровождают их картины, описывающие повседневную жизнь голландцев, но и на библейские сюжеты.

Gem„lde / Leinwand auf Holz gezogen (um 1670) von Pieter de Hooch [1629 — 1684] Bildmaá 57 x 53 cm. Inventar-Nr.: 184. Systematik: Kulturgeschichte / Liebe / Liebesbrief

Datierung: ca. 1636 — 1638, Material/Technik: Gemälde / Öl auf Eichenholz, 47,3 x 35,5 x min. 0,5 cm, Breite (unten) 35,2 cm, Tiefe max 0,7 cm, Inventar-Nr.: 1076, Artist: Adriaen Brouwer, Bearbeitung oder Verfremdung des Bildmaterials nur nach vorheriger Rücksprache!, Copyright: bpk / Städel Museum

NM 647, Jan Havicksz Steen, Hjärter ess, Olja på duk

В XVII веке состоятельные горожане и предприимчивые купцы Утрехта, Брюсселя, Антверпена, Брюгге жили, безусловно, по иным законам, чем в настоящее время. Тем не менее, современные мастера – театральный фотограф Ларс Айдингер и график Стефан Маркс приглашают к диалогу во времени. Гротеск, комичные ситуации присутствуют в изобразительном и текстовом материале обоих художников.

Начало перекличке времен и эпох будет положено 150 произведениям изобразительного, графического искусства старых мастеров, их рисункам из собраний не только Гамбурга, но и музеев Амстердама, Базеля, Вены, Мадрида, Мюнхена, Стокгольма. К выставке будет также выпущен обширный каталог, подготовлены аудиогид и специальный фильм.

Выставка продлится до 27 марта 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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