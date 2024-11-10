«Газ в пол» и полный солд-аут на концерте Султана Лагучева в Москве

Собрать московскую публику на большой сольный концерт стало доброй ежегодной традицией для Султана Лагучева. За несколько дней до мероприятия на сайте невозможно было купить билеты, танцпол столичного клуба «1930 Moscow» был забит до отказа. Стоит ли говорить о том, что прошедший днём ранее концерт в Питере собрал полный аншлаг.

Можно долго гадать над феноменом скромного парня из Карачаево-Черкесской Республики, но многомиллионные просмотры клипов (300 миллионов просмотров клипа на трек «Горький вкус»), первые места в музыкальных номинациях и чартах цифровых площадок, а также толпа зрителей поющих в унисон со своим кумиром говорят об абсолютном успехе и таланте артиста. Результат упорной работы и народной любви принесли к 29 годам Лагучева награды таких почётных премий, как ЖАРА MUSIC AWARDS 2022 (номинация «Выбор VK Музыки»), «Шансон года 2024» и звание Заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики. Его творчество — это синергия простых текстов и уникальной мелодики, сочетающей в себе магические этно и поп-мотивы. Оно моментально вызывает яркие флешбеки в голове, заставляя задуматься о прожитом и переосмыслить его. Не зря говорят, восток — дело тонкое.

Лонгплей концерта состоял как из нашумевших хитов («Коронована мадам», «Люблю и ненавижу», «Между нами война»), так из новинок («За любовь», «Сладкий запах», «Аферистка»). По-особенному зрители встретили «Попутчицу» — ремейк на песню Славы. Новая версия трека родилась в рамках известного музыкального проекта, над которой кропотливо работали продюсер артиста и композитор Виктор Дробыш. Сама композиция ещё не успела «выйти» в мир, как более 2000 поклонников солиста записали под неё кавера и видеоролики. После ошеломительной реакции публики на концерте, скорый релиз песни не оставит ждать. Как известно, каждое выступление Султана — это не только праздник музыки, но и по-настоящему захватывающее шоу. В этот раз без сюрпризов не обошлось: концертные номера сопровождались элегантными танцами балета «TODES» и горячей лезгинкой ансамбля «Ансар».

«Каждый концерт — незабываемая встреча и колоссальный обмен энергиями с дорогим зрителем. Вижу и чувствую любовь к моим песням, горящие глаза говорят о многом! Порой мне кажется, что я готов отыграть по два концерта за вечер. Это служит мощнейшим толчком двигаться дальше, создавать новые песни и покорять вершины», — поделился эмоциями после выступления певец Султан Лагучев.

Скоро певец проявит себя в новом рок-стиле, также готовится череда музыкальных произведений на национальной гармонике, на которой Лагучев играет более двенадцати лет.