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«Газпром-Медиа Холдинг» и индийская компания Quantext Media Private Limited договорились о сотрудничестве

editor
By editor
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Газпром-медиа Холдинг и Quantext Media Private Limited заключили меморандум о сотрудничестве в полях World Audio-Visual & Entertainment Summit (WAVES) 2025. Подписи под соответствующим документом поставили заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга» Борис Ханчалян и глава индийской компании Анураг Шривастава.

Стороны планируют разрабатывать и продвигать совместные проекты, а также развивать блогерскую сферу. В ближайшее время компании изучат потенциал сотрудничества, результатом которого может стать кросс-культурный оригинальный контент.

«Международное сотрудничество открывает новые возможности для производства качественного контента. Особую значимость для нас представляет партнерство с Индией – страной с уникальным культурным наследием и одной из самых быстрорастущих креативных экономик мира. Совместные проекты помогут объединить наш опыт и создать по-настоящему востребованный контент, отвечающий запросам широкой аудитории», – прокомментировал Борис Ханчалян.

«Сотрудничество с «Газпром-Медиа Холдингом» – не просто стратегический альянс. Это важный шаг к переосмыслению того, как истории могут преодолевать границы. В Quantext мы всегда верили в силу локальных историй и их способность находить отклик во всем мире. Объединив усилия с таким медиагигантом, как «Газпром-Медиа», мы не только расширяем творческие горизонты, но также создаем мост для насыщенного кросс-культурного контента, который будет понятен международной аудитории, и в то же время, сохранит аутентичность повествования», – сказал Анураг Шривастава.

Кроме того, делегация «Газпром-Медиа Холдинга» приняла активное участие в деловой программе WAVES 2025. Так, ранее заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга» Борис Ханчалян выступил на панельной дискуссии «Из мира многосерийных саг — в эпоху коротких историй: изменение ландшафта потокового контента», где рассказал, что сегодняшняя аудитория переходит на более короткие форматы. Однако, по его словам, многосерийные саги по-прежнему сохраняют популярность. Он также рассказал о развитии видеохостинга RUTUBE который расширяет мультиформатность и аудиторию. Также был проведен ряд профильных встреч с экспертами индийских компаний.

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