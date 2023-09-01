Где отпраздновать День знаний всей семьей

1 сентября - особенный праздник и для детей, и для взрослых. А значит, что отметить его нужно тоже по-особенному - весело и интересно, ведь впереди у ребят и их родителей сложный учебный год. Мы собрали топ-5 ярких площадок Москвы, где можно будет как следует отпраздновать День знаний.

Робостанция

В честь 1 сентября самая масштабная выставка достижений робототехники подготовила праздничную программу. Юные гости смогут поступить в школу будущего, где учителями будут настоящие роботы! Урок рисования проведет робот-художник, который ежедневно на выставке пишет картины в стиле «нейроимпрессионизм». Отжиматься на физкультуре ребят научит робот Альфа, - самый известный спортсмен на «Робостанции». На уроке труда робот Борис поможет детям изучить основы робототехники, благодаря которым они смогут своими руками создать световой меч, вездеход или космолет.

Ну и как же без праздничных традиций: в стенах «Робостанции» прозвенит первый звонок! Роборука поднимет колокольчик, который ознаменует начало нового учебного года, а робот Кука лазером напишет поздравление всем учащимся страны.

Министерство Магии

1 сентября учебный год начинается не только в общеобразовательных школах, но и в Академии Волшебства при Министерстве Магии. Во время обучения юные волшебники и волшебницы познакомятся с героями мифов, легенд и сказок, своими глазами увидят уникальное собрание волшебных артефактов, проверят свои магические способности, командные качества и логическое мышление. Все эти знания и навыки помогут не только успешно сдать экзамен в Академии Волшебства, но и обязательно пригодятся в будущем, чтобы хорошо учиться и находить больше друзей. Каждый посетитель здесь может стать главным героем захватывающего иммерсивного спектакля, участником интерактивного шоу с увлекательными квестами и образовательной лаборатории с занимательными мастер-классами.

АндерСон

В День Знаний семейные кафе «АндерСон» станут большой лабораторией под девизом «32 августа», где можно будет продлить лето и создать эликсиры успеха и энергии! Гостей ждет насыщенная праздничная программа и лимитированная коллекция десертов, разработанная к началу учебного года. В этот день программа мероприятий в кафе будет наполнена творческими мастер-классами, дискотеками с любимыми героями и тематической анимацией от профессоров хорошего настроения АндерСон. Детей обязательно увлекут научные шоу, мастер-классы и квизы!

Лес

Утренняя линейка 1 сентября - святое дело для каждого первоклассника. В Галерее «Лес» принимают этот факт с полным пониманием и приглашают к себе в гости во второй половине дня. В этот праздничный день каждого ученика и его родителя ждут: скидка 50% на билет в галерею для всех первоклассников (детей 2015-2017 года рождения), которая будет действовать не только в День знаний, а целых три дня: 1, 2 и 3 сентября; праздник вишневых кексов в лесном кафе (каждый посетитель выставки или лесного кафе в подарок получит кекс с вишней) и бесплатный мастер-класс для первоклассников по изготовлению лося из переработанных материалов.

Hello Park

Специальную программу для учеников готовит и Hello Park в ТРЦ Ривьера и ТЦ Мега Теплый Стан. Юных посетителей ждут анимационная программа - интерактивное путешествие в Hello Park вместе с любимым персонажем, научное шоу, где вместе с профессором дети отправятся в увлекательный мир науки и познакомится с реакциями и различными веществами. А также розыгрыши множества призов!

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