«Гектар. Зов предков»: когда кино становится реальностью

На Дальнем Востоке завершился съёмочный процесс документального фильма «Гектар. Зов предков». Проект дебютантки Элеоноры Коган получил грантовую поддержку Фонда регионального кинематограма и теперь готовится покорять зрителей. Съёмки проходили во Владивостоке и посёлке Славянка — там, где океан встречается с тайгой, а природа говорит громче слов.

Жанр картины определён как поэтическое наблюдение. В центре сюжета — женщина с невероятной судьбой. Многодетная мать, пережившая развод и клиническую смерть, она берёт гектар земли в Приморье, куда никогда раньше не ступала нога, и начинает всё заново. Буквально из подручных материалов строит дом, обживает территорию и постепенно собирает вокруг себя людей, которые ищут тишину и внутреннюю опору.

Но это не просто история о выживании в глуши. Параллельно героиня погружается в семейный архив: её прадед более ста лет назад переехал на Дальний Восток по той же государственной программе переселения. Письма, документы, воспоминания — прошлое начинает отзываться в настоящем, словно предки протягивают руку через поколения. Фильм рассказывает о том, как мечта может жить десятилетиями, чтобы однажды воплотиться в жизнь.

«Иногда зов предков звучит тише ветра, — говорят создатели. — Но если его услышать, он способен изменить судьбу».

Режиссёр Элеонора Коган признаётся, что это кино — личное. Она родилась и выросла в Приморье и давно хотела показать страну по-настоящему: не как далёкую и холодную окраину, а как место невероятной силы, красоты и возможностей.

«Здесь удивительная природа, особенные люди и огромное количество историй, которые заслуживают того, чтобы о них узнала вся страна. Через этот фильм мне хочется показать Дальний Восток как место созидания, внутренней свободы и удивительных историй», — делится режиссёр.

Художественным руководителем картины выступил режиссёр Андрей Силкин. Для него Приморье тоже стало открытием — он приехал сюда впервые именно ради этого проекта. Силкин отмечает, что его задача — помочь команде раскрыть не только судьбу героини, но и сам характер этой суровой и щедрой земли.

«Мне кажется, эта история способна вдохновить многих людей поверить в свои силы и в возможность начать новую жизнь, независимо от обстоятельств», — подчёркивает он.

Сценарист и креативный продюсер Евгения Дубровина рассказала, что фильм уже начинает менять реальность вокруг себя. Благодаря съёмкам и интересу партнёров на гектаре, где живёт героиня, появились детская столярная мастерская, гончарный круг и пространство для творческих занятий. То, что ещё в сентябре существовало только в мечтах, сегодня обретает стены и инструменты.

«Для меня это редкий случай, когда кино не просто рассказывает историю изменений, а становится их частью. Проект помогает воплощать в жизнь идеи, которые будут работать и после завершения съёмок — для детей, семей, ремесленников и всего местного сообщества», — говорит Дубровина.

Производством занималась студия «ОМ ПРОДАКШН». За камерой — Павел Дудченко, за визуальную эстетику отвечали Александра Ильинова и Тиана Слободская, директор картины — Сергей Ильинов.

Кажется, «Гектар. Зов предков» — это тот случай, когда документальное кино не просто снимают, а проживают. И зрителям оно обещает не меньше: возможность услышать собственный внутренний голос, который, возможно, тоже зовёт куда-то далеко.