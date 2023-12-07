Гена Букин откроет футбольный матч между «Локо» и «Уралом» в Москве

Исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов станет специальным гостем матча Российской Премьер-лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Перед матчем актёр устроит автограф-сессию, а прямо перед стартовым свистком нанесёт символический удар по мячу. Кроме того, автор знаменитого хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» вручит награду лучшему игроку матча между московской и екатеринбургской командами.

Согласно сюжету сериала «Счастливы вместе», Гена Букин – звезда молодёжной футбольной команды «Уральские звёзды», в составе которой он выиграл турнир «Кожаный мяч», оформив хет-трик в финале. Юную уральскую звезду футбола звали в Москву, однако после неожиданной травмы ему пришлось завершить профессиональную карьеру и устроиться продавцом в магазин обуви.

Виктор Логинов: «Я не большой специалист в футболе, но точно знаю, что Гена Букин – один из лучших нападающих в истории нашего футбола, это неоспоримый факт. Уверен, что многие считают так же. Но он очень давно не выходил на поле, пора это исправить. Так что всех приглашаю на матч «Локо» и «Урала», это будет легендарно».