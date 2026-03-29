Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина стала лауреатом национальной премии для управленцев в сфере культуры

В Москве состоялась церемония вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Приуроченное ко Дню работника культуры событие прошло в Государственном театре наций.

Специально для лауреатов Национальной премии для управленцев в сфере культуры была разработана наградная композиция в виде стилизованной дирижёрской палочки. Она символизирует одну из ключевых идей премии: управлять искусством — тоже искусство. А руководитель в сфере культуры может быть представлен как дирижёр, который выстраивает сложные процессы и управляет творческими людьми.

Награды лауреаты получили из рук почётных гостей церемонии — представителей органов власти и культурных учреждений, а также известных артистов. В их числе помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист Российской Федерации Владимир Машков; художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и другие представители органов власти и культурных учреждений, а также артисты.

Ведущими церемонии награждения стали телеведущая, диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и актёр театра, кино и телевидения Вячеслав Чепурченко. В рамках концертной программы выступили Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, Хор Сретенского монастыря и другие коллективы и артисты.

Лауреатами премии в основных номинациях стали 9 управленцев — представители культурных и образовательных организаций, органов власти и проектов в сфере культуры. Ещё 5 руководителей, деятелей культуры, команд и организаций были отмечены в рамках специальных номинаций.

Генеральному директору ГК «Рики» Юлии Немчиной присуждена национальная премия для управленцев в сфере культуры в номинации «Управленец регионального уровня».

«Для меня большая честь сегодня находиться на этой сцене и получать премию, которая отмечает управленцев в сфере культуры. Разумеется, это не только моя заслуга, но и всей команды “Рики”. Приятно осознавать, что наши мультфильмы уже стали частью российского культурного кода. За двадцать три года они воспитали несколько поколений детей. В свои мультфильмы, музыку и образовательные проекты мы стараемся вкладывать смыслы и знания, которые станут надежным фундаментом в процессе взросления. И эта премия — знак того, что нам удаётся достигать поставленных целей», – прокомментировала Юлия Немчина.