Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль выступил на Молодежном дне ВЭФ-2023

В заключительный день Восточного экономического форума генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль принял участие в сессии «Всемирный фестиваль молодежи как фундамент эффективных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона». Проведение фестиваля запланировано на март 2024 года. Ожидается, что Всемирный фестиваль молодежи станет стратегической площадкой для укрепления многовекторного сотрудничества между Россией и странами АСЕАН, ШОС и БРИКС.
Российское общество «Знание» является одним из ключевых партнеров Всемирного фестиваля молодежи — масштабного события, в котором, по предварительным ожиданиям, примут участие представители более чем 180 стран.
В своем выступлении генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что стремление молодежи из разных стран взаимодействовать с российскими сверстниками не подвержено влиянию агрессивной политики односторонних санкционных ограничений.
«У Всемирного фестиваля молодежи и Общества “Знание” много общего: во-первых, мы ориентированы на молодежь и распространение знаний на широкую аудиторию, во-вторых, оба появились в 1947 году. Менее чем через полгода в Сочи откроется уникальная площадка для диалога культур, традиций, кооперации и взаимопонимания во имя общего будущего. Молодежь со всего мира сможет раскрыть свой потенциал, получит новые эмоции, впечатления, знания, найдет друзей, единомышленников и наставников, вне зависимости от историко-культурных различий», — отметил Максим Древаль.
Спикер также рассказал о проектах и мероприятиях, которые Российское общество «Знание» организует на площадке Всемирного фестиваля молодежи. К таким инициативам относится федеральный просветительский марафон Знание.Первые. На международный уровень выйдет интеллектуальная викторина Знание.Игра.
На протяжении всего мероприятия будет действовать просветительский кинолекторий, в ходе которого состоятся показы шедевров мирового и российского кинематографа, а также работ получателей грантов и специальных номинаций Кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино.
На площадке фестиваля будет организована выставка лучших работ участников национального фотоконкурса Знание.Россия. Экспозиция позволит познакомить зарубежных гостей с главными отечественными достижениями, уникальной природой, интересными людьми и профессиями – всем, чем гордятся россияне.
Ключевые события и новости Всемирного фестиваля молодежи будут транслироваться в прямом эфире из специальной медиастудии Российского общества «Знание» – Знание.ТВ.
Осенью 2023 года стартует серия просветительских марафонов, посвященных истории, культуре и традициям стран, представители которых посетят Всемирный фестиваль молодежи. Цель инициативы — создать условия для активного диалога и обмена мнениями между россиянами и гражданами зарубежных государств.
В дискуссии также приняли участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, проректор по молодежной политике Дальневосточного федерального университета Александр Кайданович, проректор по международной деятельности РАНХиГС Полина Немировченко и председатель правления Межрегиональной общественной организации экологического и патриотического просвещения «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. По видеосвязи к обсуждению подключился координатор международного направления АНО «Дирекция всемирного Фестиваля молодежи» Даниил Бисслингер. Сессию модерировал Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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