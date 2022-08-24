Герман Садулаев: «Сибирь − богата талантами»

В городе Тара Омской области прошёл Сибирский фестиваль искусств «Тарская крепость» − гала-концерт с участием музыкальных групп «25/17», «Калинов мост» и других, а также встреча с членом жюри литературного конкурса фестиваля писателем Германом Садулаевым. В рамках эксклюзивной пресс-конференции для Международного пресс-центра МКР-Медиа Герман Садулаев рассказал, что жюри отсмотрело несколько десятков поэтических и прозаических работ, которые были присланы на литературный конкурс.

«Да, Сибирь богата талантами – никто в этом и не сомневался – но наша задумка была в том, чтобы сместить акценты. Сибирь – это не провинция. Сибирь – это не периферия. Сибирь – это центр России, центр русского бытия. Москва и Петербург это напротив – окраины. Здесь центр и сердцевина, поэтому мы никогда не разочарованы, обращаясь к Сибири, сибирским людям и их культуре. Мы старались выбирать молодых. Не потому что против зрелых людей, а в конкурсе было прописано, что участниками могут быть люди до 35 лет, но лично я старался выбирать 20+. Наши программы ведь образовательные и нам просто есть, чем помочь молодым людям. В плане нахождения каких-то связей, общения, образования. А человек за тридцать должен быть сформировавшимся, который к своему возрасту уже должен хотя бы частично достичь того, что он себе желает», − отметил Герман Садулаев.

По словам писателя, поступившие на конкурс работы и тексты были очень разными. «Но авторы пишут в основном о любви. На самом деле очень мало политической и социальной повестки. Вот так получается, что сибиряков больше заботят вечные вопросы бытия – любовь, смерть. Наверно это хорошо. Нескольких человек из числа победителей мы хотим пригласить в Москву, на Евразийский медиафорум, который пройдёт этой осенью. Будем двигаться дальше», − заявил Герман Садулаев в рамках эксклюзивной пресс-конференции для Международного пресс-центра МКР-Медиа.

Победителями литературного конкурса в рамках «Тарской крепости» стали Константин Атюрьевский, Ирина Горелова, Карина Кислицина, Анастасия Сергеева, Зинаида Сюникаева и Ирина Шевелева. В январе 2021 года была издана книжная кассета «На излучинах Иртыша» с произведениями победителей.

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