Героев «Зверопоиска» озвучили ведущие «Юмор FM»

Одного из главных персонажей – говорящего лобстера Луи – озвучил Антон Бурный, известный миллионам слушателей по «Шутки Шоу». «Сначала Луи много истерит, так как его чуть не сварили, но потом вписывается в команду, постоянно шутит и кривляется!» – рассказал радиоведущий, для которого это первый опыт озвучки анимации. Однако он признался, что в детстве на вопрос о том, кем хочет стать, всегда отвечал «буду озвучивать мультфильмы». «Можно считать, детская мечта сбылась! Благодаря режиссеру и звукорежиссеру, процесс превратился в чистое удовольствие. Сложнее всего оказалось вернуться к своему обычному голосу, приходилось тратить около получаса, чтобы перестать говорить, как мультяшный герой», – поделился Антон Бурный.

Его коллега по утреннему шоу «Юмор FM» Ольга Мажара озвучила бортовой компьютер: «Это уже не первая моя работа в мультипликации, тем не менее, было волнительно! Создание нового образа – всегда классный опыт и, безусловно, невероятное удовольствие от процесса. В «Зверопоиске» моим голосом говорит искусственный интеллект, который, кстати, не лишен чувства юмора. Так что хорошее настроение и удовольствие от просмотра всем обеспечены!»

В ведущего кулинарного шоу на экране перевоплотился гуру линейного эфира «Юмор FM» Дмитрий Пименов. «Сразу скажу, это оказалось несложно, прям моё, потому что есть в этом элемент конферанса. Обычно я говорю, например, «Сергей» или «Светлана Петровна», а здесь произносил «Сви-и-и-н!», и вот это было здорово! Мне очень понравилось. Вообще, все персонажи очень классные, легкие, и я горд за своих коллег, которые так круто их озвучили», – отметил он и пригласил всех в кино.

«Зверопоиск» – четвертый совместный проект кинокомпании Aniventure и аниматоров студии Cinesite. Режиссерами выступили Синция Анджелини и Дэвид Фейсс. Партнером релиза в России стала радиостанция «Юмор FM» (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Бренд интегрирован в трейлер и задействован в рекламной кампании мультфильма. Больше информации – в эфире, на сайте и в соцсетях веселого радио.