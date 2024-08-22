Герои глянцевой драмы «Жить жизнь» выходят на новый уровень манипуляций

Актёр Павел Попов

Насколько далеко мы готовы зайти ради любви? А если на кону окажутся чужие чувства, карьера и даже жизнь? Ответить на этот вопрос придется каждому герою нового сезона нашумевшего хита о манипуляциях «Жить жизнь». Но что получит тот, кто дойдет до конца?

«В этом сезоне мы препарируем достаточно широкий спектр человеческих взаимоотношений, стараемся докопаться до первопричин тех или иных поступков. Мне бы хотелось, чтобы благодаря проекту зрители могли достаточно безопасно для себя проиграть какие-то ситуации, представить себя на месте наших героев, предположить, какой бы они сделали выбор в тот или иной момент, и понять что-то про себя», — говорит режиссер проекта Михаил Вайнберг.

Любовь Аксенова, исполняющая в проекте главную роль — Анны Богинской — признается: после выхода первого сезона «Жить жизнь» впервые в творческой карьере столкнулась с тем, что сериал с ее участием стал основой для многочисленных разборов психологами механизма манипуляций. «Это интересное явление, как будто сериал вскрыл острую новую тему, о которой так широко еще не говорили в кинопространстве», — считает Любовь Аксенова.

Актриса полагает, что в первом сезоне зрители полюбили ее героиню за чувствительность и эмоциональность. «Во втором сезоне я старалась добавить к этому рациональность, чтобы зрители увидели, как, несмотря на эмоции, Анна способна мыслить и принимать взвешенные решения, — рассказывает актриса. — Так как события второго сезона с первых серий поставят перед Анной новые вызовы, мне было важно обозначить ее проактивную позицию, в которой героиня обретает больше решительности, стойкости и страсти».

Кристина Кучеренко («Смычок», «АльфаРомео», «Два холма»), присоединившаяся к проекту в этом сезоне, рассказывает, что съемки в «Жить жизнь» были сопряжены с определенными вызовами и для нее: «У меня есть страх высоты. Поэтому съемки сцены на 25-м этаже, когда мне нужно было подпирать лбом панорамное стекло, и съемки на открытом мосту, где я стояла по ту сторону перил, дались мне нелегко. Не могу сказать, что я свой страх переборола — это не так. Просто в первом случае я старалась быть максимально собранной и сохранить самообладание, входя в кадр. А во втором сама драматургия сцены сопутствовала выплеску эмоций, и я могла дать себе волю плакать от страха. Иногда, конечно, важно взглянуть своим страхам в лицо, это закаляет. И если бы надо было прыгнуть в воду с того моста, думаю, я бы сделала это».

Еще одним актером, пополнившим звездный каст проекта, стал Павел Попов («Золотое дно», «Пингвины моей мамы»): «Миша Вайнберг видел меня в кино, запомнил, и когда команда искала актера на роль Виктора, как рассказывает Миша, он проснулся посреди ночи со словами: “Это должен быть Попов!” Так я получил приглашение на пробы, а после — в проект, чему безумно рад, ведь здесь потрясающая команда: Люба Аксенова, Даша Мороз, Юра Чурсин. Я немножко боялся смен с Дашей: мне всегда хотелось соответствовать. Но она оказалась совершенно открытым человеком и соглашалась и на предложения, и на импровизацию в кадре. Но этот проект я запомню на всю жизнь прежде всего потому, что у меня во время съемок родился сын Тимофей, и я узнал об этом прямо на смене».

Юрий Чурсин, чей герой Стас остается самым загадочным персонажем второго сезона, отмечает, что в продолжении проекта «Жить жизнь» поднимается весьма непростой вопрос: в какой момент, приходя к компромиссу со своим партнером, человек начинает терять себя. «Эту тему — про границы и поиск себя настоящего — мы будем исследовать в новом сезоне истории», — говорит актер.

Тема поиска в той или иной степени коснется всех главных героев, рассказывает Дарья Мороз, для которой сериал является и актерским, и продюсерским проектом: «В первом сезоне мы во всей цветовой палитре раскрывали тему манипуляций. Разбирали, почему отношения главной героини с мужчинами строятся раз за разом по одной и той же схеме. Шаг за шагом мы вместе с Анной Богинской распутывали клубок ее эмоциональной травмы. Во втором же сезоне мы детально разбираем личные истории всех героев. Мы забираемся в детство, где, как правило, рождаются все наши травмы, боли и комплексы, и пытаемся понять, почему одни становятся манипуляторами, другие — жертвами. А главное, какую роль в этой схеме играет любовь. Что такое любовь? Как мы пытаемся ее добиться? Чем мы подменяем это понятие и что в него вкладываем? Я бы сказала, второй сезон — это длинный путь к пониманию, что есть любовь на самом деле».

Такой путь во втором сезоне ждет Матвея, бывшего участника закрытого пикап-клуба, героя Романа Васильева.

Любовь Аксенова и Кристина Кучеренко

«Раньше система жизни Матвея была четкой, понятной, планы были выверены на годы вперед. Любовь, которую он испытал к Анне, стала своего рода зеркалом, в котором он увидел уродливые части себя, ужаснулся и раскаялся. И вот, обновленный Матвей остается один на один с этой любовью. Как бы ни сложились отношения, он сможет смело идти вперед с этим новоприобретенным чувством, что меня очень воодушевляет», — говорит актер.

Писательница Анна Богинская, чья книга легла в основу сериала, считает, что второй сезон остается созвучен литературному первоисточнику, но развивает историю в концепции START: «Вместе с творческой группой проекта мы обсуждали развитие сезона и психологические портреты героев. Мы хотели не просто рассказать о причинах и последствиях манипуляции, а донести важное послание, что каждый, независимо от обстоятельств, принимает решение быть или не быть психологическим насильником. Эта же мысль заложена во второй книге трилогии “Жить жизнь”, которая уже полностью вышла в издательстве ЭКСМО и также существует в аудиоформат в моем прочтении при участии прекрасной Дарьи Мороз».

Во втором сезоне Аня (Любовь Аксенова) начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, может, его стоит поискать у новой знакомой Софии (Кристина Кучеренко), совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости? Надеясь уберечь Софию от собственных ошибок, Богинская поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым. А развивающиеся отношения с Матвеем (Роман Васильев) потребуют ответа на самый сложный вопрос: настоящие ли это чувства или все же болезненная зависимость?

Фото — онлайн-кинотеатр START