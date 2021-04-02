«Герои с аутизмом». Мультимедийный сервис Okko представил коллекцию фильмов

Все­мир­ный день рас­про­стра­не­ния инфор­ма­ции о про­бле­ме аутиз­ма отме­ча­ет­ся 2 апре­ля во всем мире. Цель этой даты — под­черк­нуть необ­хо­ди­мость помо­гать людям, стра­да­ю­щим неиз­ле­чи­мым забо­ле­ва­ни­ем, и повы­шать уро­вень их жизни.

Муль­ти­ме­дий­ный сер­вис Okko пред­ста­вил кол­лек­цию филь­мов «Герои с аутиз­мом», при­уро­чен­ную ко Все­мир­но­му дню рас­про­стра­не­ния инфор­ма­ции о про­бле­ме аутиз­ма. Филь­мы для кол­лек­ции ото­бра­ны Бла­го­тво­ри­тель­ным Фон­дом содей­ствия реше­нию про­блем аутиз­ма «Выход».

В кол­лек­цию под назва­ни­ем «Герои с аутиз­мом» вошла куль­то­вая кар­ти­на «Чело­век дождя», соци­аль­ная дра­ма с Вен­са­ном Кас­се­лем «Осо­бен­ные», два­жды номи­нант пре­мии Оскар «Жут­ко гром­ко и запре­дель­но близ­ко», био­гра­фи­че­ский фильм о жен­щине-аути­сте «Темпл Гран­дин», фильм-при­зёр Бер­лин­ско­го кино­фе­сти­ва­ля «О теле и душе» и дру­гие. Поклон­ни­ки сери­а­лов смо­гут оце­нить сери­ал о необык­но­вен­ном хирур­ге-аути­сте от созда­те­лей «Док­то­ра Хау­са» — «Хоро­ший док­тор» и скан­ди­нав­скую детек­тив­ную сагу «Мост».

«Кино — один из наи­бо­лее доступ­ных из воз­мож­ных спо­со­бов рас­ска­зать о кон­крет­ной про­бле­ме, доне­сти её до обще­ства. В нашем слу­чае это про­бле­ма рас­строй­ства аути­сти­че­ско­го спек­тра. Бла­го­да­ря раз­но­об­ра­зию жан­ров, бле­стя­щим актер­ским ансам­блям и инте­рес­ным исто­ри­ям, эти филь­мы поз­во­ля­ют нам гово­рить с обще­ством об очень важ­ной и зло­бо­днев­ной теме под назва­ни­ем «аутизм».

Я буду очень рада, если ото­бран­ные нами филь­мы помо­гут зри­те­лям стать отзыв­чи­вее, толе­рант­нее и эмпа­тич­нее к окру­жа­ю­щим, сре­ди кото­рых живут люди с аутиз­мом — такие же как мы с вами: со сво­и­ми стра­ха­ми, осо­бен­но­стя­ми, при­вя­зан­но­стя­ми и пере­жи­ва­ни­я­ми», – гово­рит пре­зи­дент Бла­го­тво­ри­тель­но­го Фон­да содей­ствия реше­нию про­блем аутиз­ма в Рос­сии «Выход» Авдо­тья Смирнова.

Кол­лек­ция доступ­на в при­ло­же­ни­ях муль­ти­ме­дий­но­го сер­ви­са Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сай­те okko.tv.

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