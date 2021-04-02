«Герои с аутизмом». Мультимедийный сервис Okko представил коллекцию фильмов

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля во всем мире. Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.
Мультимедийный сервис Okko представил коллекцию фильмов «Герои с аутизмом», приуроченную ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Фильмы для коллекции отобраны Благотворительным Фондом содействия решению проблем аутизма «Выход».
В коллекцию под названием «Герои с аутизмом» вошла культовая картина «Человек дождя», социальная драма с Венсаном Касселем «Особенные», дважды номинант премии Оскар «Жутко громко и запредельно близко», биографический фильм о женщине-аутисте «Темпл Грандин», фильм-призёр Берлинского кинофестиваля «О теле и душе» и другие. Поклонники сериалов смогут оценить сериал о необыкновенном хирурге-аутисте от создателей «Доктора Хауса» — «Хороший доктор» и скандинавскую детективную сагу «Мост».
«Кино — один из наиболее доступных из возможных способов рассказать о конкретной проблеме, донести её до общества. В нашем случае это проблема расстройства аутистического спектра. Благодаря разнообразию жанров, блестящим актерским ансамблям и интересным историям, эти фильмы позволяют нам говорить с обществом об очень важной и злободневной теме под названием «аутизм».
Я буду очень рада, если отобранные нами фильмы помогут зрителям стать отзывчивее, толерантнее и эмпатичнее к окружающим, среди которых живут люди с аутизмом — такие же как мы с вами: со своими страхами, особенностями, привязанностями и переживаниями», – говорит президент Благотворительного Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» Авдотья Смирнова.
Коллекция доступна в приложениях мультимедийного сервиса Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.