Герои сериалов «Спорт Тоша» и «Команда МАТЧ» провели праздник в Торговом Парке Отрада

В минувшее воскресенье в Торговом Парке Отрада прошёл спортивный праздник с героями мультсериалов «Спорт Тоша» и «Команда МАТЧ».

Для детей и их родителей прошли весёлые спортивные игры, эстафеты и викторины, которые провели Кирилл Кошарин, мастер спорта по регби, многократный чемпион России и Европы, и Павел Мясников, профессиональный тренер, участник благотворительного проекта «Матч! Детям» телеканала «Матч ТВ». Самые активные участники получили призы от анимационной компании «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга»).

Гости сфотографировались с ростовыми куклами Дракошей Тошей и Львёнком Лёвой из сериала «Спорт Тоша», а также с гиеной Леной и бизоном Роном – персонажами нового мультсериала «Команда МАТЧ». Также посетители увидели серии проектов «Спорт Тоша» и «Команда МАТЧ», которые транслировались на экранах ТП Отрада.

Фото – Глеб ЛОСКУТОВ

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