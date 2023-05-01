Герой интернет-мемов Ждун станет киногероем

Кинокомпания «Наше кино» приступает к работе над полнометражной семейной комедией под рабочим названием «Ждун». Съемки фильма планируется начать осенью этого года. Режиссером фильма выступит Дмитрий Суворов, снявший такие успешные картины как «Одна» и «Непослушная», которые стали хитами проката.

Ждун – один из самых милых и нелепых персонажей, который родился в мае 2016 года. Голландская художница Маргрит ван Бреворт создала его для Лейденского университета в Нидерландах. Скульптура была установлена перед детской больницей, а потом перенесена внутрь. Однако свою вторую жизнь Ждун обрел в Рунете, став звездой мемов и любовью миллионов пользователей нашей страны. Кто-то даже называет его олицетворением русского менталитета, его именем описывают характер человека и даже поход к работе и сервис.

Продюсер Максим Рогальский и режиссер Дмитрий Суворов решили перенести историю Ждуна в кино.

По сюжету, Ждун – инопланетянин, которого занесло на нашу планету. Он знакомится с мальчиком, который приехал на каникулы к бабушке с дедушкой в красивейший Абрау-Дюрсо. Мальчик должен будет помочь Ждуну вернуться на свою планету, а Ждун поможет мальчику и его семье разрешить все накопившиеся проблемы».

Максим Рогальский:

– В рамках принятой стратегии развития производственного направления компании «Наше кино», мы в 2023 году разрабатываем и планируем запустить в производство нескольких потенциально кассовых семейных историй. Ждун – это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают, и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных. Ждун будет в нашем фильме анимированным, остальные персонажи фильма - актеры. Режиссёром и соавтором сценария выступит Дмитрий Суворов, с которым нас связывают долгосрочные и успешные отношения.

Дмитрий Суворов:

– Мы все вечно чего-то ждём. То завтра, то понедельника, то наступления весны, лета, и т.д., и это вместо того, чтобы жить и делать что-то здесь и сейчас. Это будет основной управляющей идеей фильма. В фильме будут заняты известные артисты, о которых мы вскоре сможем рассказать. Мы постараемся сделать кино для максимально широкой аудитории, потому что в нашей истории есть вещи, которые будут трогать и взрослых, и детей. А главное есть необычный милый персонаж, узнаваемый по всей стране.

Съёмки пройдут в Москве и Абрау-Дюрсо в сентябре 2023 года, выход в прокат намечен на весну-лето следующего года.

Фото из открытых источников

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