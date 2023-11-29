Гибридный формат продолжает набирать популярность среди компаний

Александра Самойловских, ректор Moscow Business School, рассказала, как гибридный график работы помогает повысить продуктивность сотрудников и показатели компании.

Согласно исследованию Авито Работа, в 2023 году количество вакансий с гибридным графиком работы увеличилось в 2,4 раза, в то время как рабочие места с удаленной занятостью сократились по сравнению с прошлым годом на 46%. Этот тренд также подтверждается исследованием консалтинговой компании «Яков и партнеры», согласно которому 71% работников отдают предпочтение гибридному графику.

В отличие от полностью удаленного формата, который может снижать эффективность коммуникации с коллегами, гибридный формат создает баланс. Он совмещает преимущества работы в офисе, такие как личное взаимодействие и сотрудничество, с удобством и эффективностью удаленной работы. Поэтому гибридный график работы становится все более популярным среди компаний различного масштаба и отраслей.

Согласно аналитике Superjob, в топ-5 сфер, которые часто публикуют вакансии с гибридным графиком работы, входят: IT, телекоммуникации, управление персоналом, строительство, проектирование, промышленность и бэк-офис.

«Прежде чем вводить гибридный формат работы, стоит обратить внимание на должностные инструкции. Сотрудникам очень важно понимать, что от них требуется, кто за что отвечает, когда и при каких условиях они могут работать вне офиса. Если прописать все цели и KPI, получить обратную связь от сотрудников, то любую должность можно трансформировать в гибридный формат. За исключением таких профессий, как сотрудники экстренных служб, работники сферы услуг и т.д.», — комментирует Александра Самойловских.

Может показаться, что даже гибридный график работы делает сотрудников менее вовлеченными в рабочие задачи или корпоративную культуру. Однако это не так.

Исследование Института Гэллапа показывает, что гибридные сотрудники проявляют больше интереса к работе и лучше концентрируются на задачах. 41% опрошенных HR-директоров из компаний с гибкой политикой отмечают высокую производительность команд за последний год.

Свободное посещение офиса позволяет распределить задачи более удобным образом. Например, дома можно выполнять те задачи, которые требуют концентрации, а в офисе — проводить встречи и обсуждать совместные проекты.

«Сотрудники осознают преимущества гибридной модели, поэтому с большей вероятность выберут компанию, в которой присутствие в офисе жестко не регламентировано. Это значит, что организациям с подобным графиком труда будет легче привлечь высококвалифицированных специалистов и повысить продуктивность», — заключила Александра.