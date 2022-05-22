Гитарный фестиваль GUITARMAGfest пройдет в Москве уже в третий раз

22 и 23 мая в Зале Зарядье пройдут концерты двух ведущих российских академических гитаристов – Артёма Дервоеда и Дмитрия Илларионова при участии звезд классической музыки.

22 мая в камерном Зале Зарядье будет исполнена авторская программа Артёма Дервоеда «Призраки и тени. Испанская музыка», в которой примут участие специальные гости – Александр Рамм (виолончель) и Граф Муржа (скрипка).

«Призраки и Тени» переносят нас к истокам гитарной музыки, в Испанию. Прозвучат как шедевры для гитары соло, так и камерная музыка. Название концерта отсылает нас к последней части сюиты «Замки Испании», которая будет исполнена в сопровождении видеоряда. А музыкальные тени испанского прошлого присутствуют практически во всех сочинениях для классической гитары.

Главная интрига вечера – российская премьера пьесы Хосе Марии Гальярдо дель Рея «Маленький венский вальс» для скрипки и гитары. В основу произведения вошла популярная испанская песня на одноименное стихотворение Федерико Гарсии Лорки о пылкой любви, воспоминаниях о Вене и том самом вальсе.



23 мая в большом Зале Зарядье состоится программный концерт Дмитрия Илларионова «Сати-видения» при участии Полины Осетинской (фортепиано), Бориса Андрианова (виолончель), Николая Сивчука (баян) и камерного оркестра OpensoundOrchestra (дирижер – Станислав Малышев).

В часовом действе, которое идет без антракта и без пауз на аплодисменты, Дмитрий выступает как солист, дирижер, режиссер и даже как композитор. Во время концерта зрителей вовлекают в настоящее музыкально-световое путешествие. За видеоряд отвечает художник и сценограф Алексей Чой, который в режиме реального времени создаёт гипнотические видеокартины, вдохновленные музыкой Сати и современных композиторов-минималистов.

Связующей нитью между композициями современных авторов служат «Сатинады» – импровизации Илларионова на основе музыки Эрика Сати. Эти музыкальные «прогулки» названы по аналогии с Promenade – «Прогулкой» Мусоргского в «Картинках с выставки», и сопровождаются «видеоантрактами» – небольшими анимационными фильмами художников Екатерины Лаврентьевой и Алексея Коноплёва.

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