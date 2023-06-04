ГК «ЛитРес» проводит ребрендинг проектов компании и запускает ряд продуктовых изменений

Группа компаний «ЛитРес», лидер рынка цифровых книг в России и странах СНГ, запускает второй этап ребрендинга, который стартовал в декабре 2022 года, и обновляет фирменный стиль и интерфейсы сайтов и приложений зонтичных брендов: Литрес Самиздат, Литрес Чтец, Литрес Библиотека, Литрес Издательство и Литрес Школа. Помимо новой визуальной айдентики, разработанной «Студией Артемия Лебедева», в рамках ребрендинга запланирован ряд продуктовых изменений. Обновленный дизайн и непрерывное улучшение внутреннего функционала призваны подчеркнуть, что «ЛитРес» не только приложение с цифровыми книгами, но и мультисервис для создателей контента и его потребителей. Первый этап ребрендинга уже отразился на восприятии бренда аудиторией, продемонстрировав рост по ключевым показателям на 9-11 п.п., и позволил выйти в новую для Литрес категорию контент-потребителей.

В 2023 году ГК «ЛитРес» предлагает расширенные возможности для потребителей цифровых книг, авторов и чтецов, которые публикуют и озвучивают произведения. Пользователи могут выбирать как формат потребления контента: читать, слушать, переключаться между версиями, так и способ их приобретения: поштучная покупка (ppd), Литрес Абонемент, Литрес Подписка. Авторы Литрес Самиздат, в свою очередь, могут бесплатно выкладывать и озвучивать произведения с помощью чтецов или искусственного интеллекта, участники проекта Литрес Чтец — записывать книги и получать вознаграждение с продаж.

На данный момент доля ГК «ЛитРес» на рынке цифровых книг составляет около 68%. Чтобы укрепить лидерские позиции на книжном рынке, быть релевантным молодой аудитории, транслировать высокое качество сервиса и трансформироваться в платформу интеллектуального контента с мультивариативностью продуктов и моделей монетизации «ЛитРес» обновляет систему бренд-коммуникаций саббрендов. Этот шаг станет вторым этапом глобального ребрендинга группы компаний, стартовавшего в декабре 2022 года.

По данным исследовательской компании Magram, ребрендинг уже отразился на имиджевых показателях Литрес: в марте 2023 года количество активных читателей электронных книг, которые идентифицируют сервис среди других контентных площадок как «современный», составило 51% — показатель по сравнению с декабрем 2022 увеличился на 11 п.п. Ассоциация «бренд, которому я доверяю» возникла у 47%, «для таких как я» — у 46%: по каждой из метрик рост достигает 9 п.п. На 11 п.п. чаще бренд стал ассоциироваться с «модным», «отличным от других/уникальным» — на 9 п.п. Значимым результатом первого этапа ребрендинга стал выход на новую для Литрес аудиторию контент-потребителей, на которую сервис до 2023 года не таргетировался: среди них зафиксирован рост по Brand Consideration (намерение выбрать сервис для покупки/потребления контента) на 10 п.п.

«В центре всех наших изменений и бренд-философии бренда сейчас — пользователи Литрес в широком смысле: читатели, авторы, чтецы, корпоративные клиенты, библиотеки, партнеры. Мы персонализируем наши сервисы и продукты под них, даем большой выбор и расширенные возможности, что максимально транслируем во всех коммуникациях. Значимый рост по всем имиджевым метрикам, который мы фиксируем, является главным индикатором успешности обновления визуальной и смысловой системы коммуникации. Ребрендинг для “ЛитРес” — не просто смена логотипа, а изменение философии и позиционирования с помощью непрерывного улучшения функционала проектов, расширения ассортимента и обновления визуальных смыслов. Объединение всех проектов компании под единым зонтичным брендом позволит транслировать высокое качество сервиса и инновационные продукты на книжном рынке, а также в новых контентных категориях присутствия», — комментирует директор по стратегическому маркетингу и развитию ГК «ЛитРес» Юлия Ким.

В рамках второго этапа ребрендинга представлены новые визуальная айдентика и названия саббрендов компании, а также запланированы изменения в части функционала сервисов. Обновленная смысловая и визуальная система отражает концепцию каждого проекта, объединенного под одним зонтичным брендом:

Литрес Самиздат как сервис для реализации потенциала и начала карьеры авторов с возможностями выхода на самую большую читательскую аудиторию в digital-пространстве в России находит воплощение в логотипе в форме квадрата, олицетворяющего упрощенную форму книги. Параллельно с обновленной визуальной айдентикой во втором квартале 2023 года будет представлен ряд функциональных изменений для digital-авторов: появятся такие функции как генератор обложек, доступ к полной статистике продаж и центр уведомлений — раздел, где можно будет получать от команды поддержки все актуальные новости, информацию о статусе публикации произведений, конкурсах, скидках на услуги.

Для Литрес Чтец — сервиса, с помощью которого каждый может озвучить произведение, и получать вознаграждение с продаж, разработана знакомая чтецам, но обновленная в общей стилистике брендинга иконка в форме микрофона.

Один из ключевых элементов айдентики проекта Литрес Издательство, который помогает авторам продюсировать книги и находить своего читателя, — фирменная закладка корешка книги. Она символизирует завершенность и уникальность конечного продукта.

Книжное разнообразие проекта Литрес Библиотека, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, а читатели получать к ним доступ на 14 дней бесплатно, олицетворяет упрощенное изображение в форме квадратов. Элемент также является отражением “вида сверху” книжных стеллажей и полок.

Логотип Литрес Школы, которая предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной библиотеке с широким выбором книг, выполнен в форме школьного звонка в движении — такая айдентика призывает к получению новых знаний и познанию мира.

Визуальная айдентика брендов группы компаний «ЛитРес» разработана «Студией Артемия Лебедева». Логотипы выполнены в основных цветах бренда и дополнены корешком, олицетворяющим «бит информации», — центральным визуальным элементом бренда Литрес. Изменения коснулись и написания саббрендов — исчезла заглавная «Р» в середине слова и двоеточие.

Ребрендинг ГК «ЛитРес» завершится к концу 2023 года и затронет все внешние и внутренние визуальные коммуникации компании.

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