Глава Мосгорнаследия объявил о начале регистрации на деловую программу V молодежного форума «Наследие»

Глава Мосгорнаследия рассказал, чему будет посвящена деловая программа V юбилейного молодежного Форума «Наследие», которая пройдет 1 и 2 декабря, а также объявил о начале регистрации на нее. Одной из главных тем деловой программы станет сохранение объектов культурного наследия в новых условиях. В дискуссиях на актуальные темы вновь примут участие российские и зарубежные эксперты, а также представители органов власти, профильные СМИ и научные сотрудники. Деловая программа Форума «Наследие» пройдет в офлайн-формате, также все желающие смогут присоединиться к прямой трансляции. Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

1 и 2 декабря 2022 года пройдет деловая программа V юбилейного молодежного Форума «Наследие». Она вновь объединит российских и международных экспертов в области реставрации, архитектуры и урбанистики, а также представителей органов власти, редакторов профильных СМИ и научных сотрудников. В этом году мероприятия деловой программы пройдут в офлайн-формате, но для желающих будет организована прямая трансляция, доступная из любой точки мира. С 1 ноября открыта регистрация на деловую программу для слушателей – зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Об этом сообщил глава Департамента культурного наследия города Москвы в ходе пресс-конференции, приуроченной к проведению Форума.

Одна из тем деловой программы Форума «Наследие» в этом году – работа с культурным наследием в новых условиях. На пленарной сессии «Борьба за наследие: новые смыслы и перспективы» спикеры обсудят самые актуальные вопросы сохранения культурного наследия с точки зрения разных аспектов и участников этого процесса.

Также участников деловой программы ждет серия круглых столов, где традиционно будут обсуждаться вопросы трудоустройства молодых специалистов, механизмы привлечения волонтеров к сохранению памятников и повышение доступности объектов культурного наследия для людей с ограниченными возможностями. Отдельное внимание будет уделено вопросам эффективного взаимодействия государства и бизнеса, а также стимулирования инвестиций в восстановление архитектурных объектов – эти темы обсудят на круглых столах «Вкладываем в наследие» и «ОКН не приговор: как реализовать потенциал объектов культурного наследия в городе». В рамках деловой программы Форума «Наследие» также состоится круглый стол «Наследие Петра I», приуроченный к 350-летию со дня рождения первого российского императора и дискуссия о роли исторических усадеб в качестве драйвера развития российских регионов.

«Форум «Наследие» стремится быть площадкой для актуальных дискуссий и обмена необходимым сегодня опытом, поэтому центральные темы мероприятий деловой программы нашего юбилейного V Форума выбраны неслучайно. Работа по сохранению культурного наследия остается одним из ключевых направлений деятельности Правительства Москвы, и наша цель – сохранение общей памяти, опыта и ценностей – не меняется. Именно по этой причине на Форуме эксперты будут в первую очередь обсуждать возможности работы с наследием в новых условиях. Мы традиционно затронем темы трудоустройства молодых специалистов, привлечения к сохранению культурной памяти новых сообществ, а также поговорим о взаимодействии с частным бизнесом и инвесторами, готовыми реализовывать потенциал объектов культурного наследия. С радостью приглашаем присоединиться к деловой программе как молодых специалистов, так и профессионалов, открытых к свежим идеям и готовых делиться знаниями», – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

2 декабря пройдет защита студенческих проектов, которые начинающие специалисты из Москвы, регионов России и даже других стран готовили в междисциплинарных командах. В этом году к конкурсной программе присоединилось рекордное количество участников – порядка 200 студентов из 16 вузов Москвы, а также молодежь из 13 российских городов. Для молодых специалистов из регионов в этому году впервые прошла очная образовательная программа при поддержке НИУ ВШЭ, партнера Форума «Наследие». Опытом сотрудничества в ходе пресс-конференции поделилась проректор НИУ ВШЭ.

«Для нас, как для университета, большая честь – быть партнером форума, который уже в пятый раз собирает молодежь для обсуждения такой важной сегодня темы. У НИУ ВШЭ в оперативном управлении находится 13 объектов культурного наследия, и сотрудничество с Мосгорнаследием началось именно с одного из них. В 2021 году наш университет впервые стал участником Дней исторического и культурного наследия Москвы, приняв гостей в доме Дурасова – уникальном памятнике архитектуры, ставшем настоящей находкой нового кампуса НИУ ВШЭ. Сейчас сотрудничество, начавшееся с одной акции, выросло в полноценное партнерство, причем не только в рамках молодежного Форума «Наследие». Мы считаем эту инициативу исключительно важной и надеемся продолжить взаимодействие в области сохранения наследия и популяризации этой темы среди молодежи. Приглашаем всех поучаствовать в деловой программе, которую мы стремились сделать актуальной и интересной для всех», – добавила проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич.

Помимо защит конкурсных проектов и круглых столов с участием ведущих экспертов, в завершающий день Форума, 3 декабря, состоится яркая фестивальная программа, включающая в себя кинопоказы, мастер-классы, квизы, ярмарки вакансий и другие активности для горожан, интересующихся наследием.

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