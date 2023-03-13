Главархиву Москвы вручили Золотой знак ВДНХ

10 марта профессиональный праздник отмечают работники российских архивов. В этот день состоялась церемония награждения Золотым знаком ВДНХ Главархива Москвы. Также в честь праздника ВДНХ знакомит с работой своего Архивно-библиотечного фонда. В архиве находятся материалы за более чем 80-летнюю историю Главной выставки страны.

Золотой знак ВДНХ вручили Главархиву Москвы. Его коллектив был отмечен наградой за сохранение и популяризацию фотографического наследия Выставки.

Сегодня в фондах Главархива города Москвы хранится несколько миллиардов документов об истории столицы и ее жителях. В том числе фотоснимки, посвященные Главной выставке страны.

Архивные фотографии доступны не только узкому кругу специалистов. Они становятся основой для выставок, которые организуют ВДНХ и Главархив. Так, в мае 2022 года работала фотоэкспозиция, посвященная искусству во время Великой Отечественной войны. Другая выставка была приурочена ко Дню рождения ВДНХ 1 августа. Она была посвящена летнему отдыху на территории Выставки достижений народного хозяйства. Сейчас на ВДНХ можно увидеть экспозицию к Международному женскому дню. В ее основе — фотографии Главархива Москвы и Фотофонда ВДНХ, на которых запечатлены посетительницы и работницы Выставки в 1950–1960-е годы. Экспозиция открыта до 26 марта.

В прошлом году Главархив Москвы опубликовал книгу «От ВСХВ к ВДНХ». Найти издание можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». В книге описана история ВДНХ с 1939 года и по настоящее время. На основе архивных документов, которые также можно найти в книге, читатели могут узнать о главных вехах развития Выставки. Тексты представлены на русском и английском языках. В число самых интересных документов входит план расположения павильонов Выставки в 1923 и 1939 годах, посвященные ей плакаты, тексты стенограмм, приказов, отчетов.

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