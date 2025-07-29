Главная выставка страны – место съёмки культовых фильмов и сериалов

В разные годы Главная выставка страны не раз становилась местом съемки культовых кинолент. С первого дня работы и до наших дней Выставка остается одним из самых популярных мест для съемок. Сейчас каждый посетитель может пройти по следам любимых киногероев. А прекрасным дополнением к прогулке станет посещение Музея кино, где во всех подробностях представлен путь становления отечественного кинематографа.

За более чем 85 лет существования ВДНХ на ее территории были сняты такие фильмы, как «Подкидыш», «Увидеть Париж и умереть», «Гонгофер», многочисленные серии детского киножурнала «Ералаш», сериалы-байопики «Кураж» и «Любовь Советского Союза» и другие.

Главным киносимволом Выставки, можно сказать, ее полнометражным рекламным роликом, бесспорно, является романтичная музыкальная комедия Ивана Пырьева «Свинарка и пастух». Эта картина была снята в 1941 году — почти сразу после открытия Выставки, тогда еще ВСХВ СССР. Свинарка Глаша и пастух Мусаиб встречаются на сельскохозяйственной выставке и влюбляются друг в друга, но, чтобы в итоге оказаться вместе, им придется пройти множество испытаний. В фильме можно увидеть, как Выставка выглядела в первые годы своего существования. Примечательно, что павильон «Свиноводство» пользовался особой популярностью после выхода картины, потому что именно туда приезжала героиня фильма.

Однако работа Пырьева — это не первый фильм, в кадрах которого появилась Выставка. В фильме режиссера Татьяны Лукашевич «Подкидыш», вышедшем в 1939 году, ВСХВ запечатлена в первый год ее работы. В основе сюжета — путешествия пятилетней девочки, которая без спросу ушла из дома гулять по столице. Одной из задач режиссера было показать новую Москву, и Выставка, открывшаяся в этом же году, стала идеальной локацией. В кадре зрители увидят скульптуру «Рабочий и колхозница», арку Северного входа и другие объекты Выставки, ставшие знаковыми.

Через год режиссер Григорий Александров создал красивый музыкальный фильм «Светлый путь» о трудолюбивой деревенской девушке, которая прошла долгий и нелегкий путь от домработницы до передовой ткачихи. Ее приглашают на открытие сельскохозяйственной выставки для награждения орденом Ленина за заслуги. В фильме героиня также совершает полет на автомобиле над городом. Стартовав на Красной площади, она облетает скульптуру «Рабочий и колхозница» и приземляется на ВСХВ.

После Великой Отечественной войны Выставка пережила второе рождение и открылась вновь. Традиция съемок кино на ВСХВ, ставшей вскоре ВДНХ, не прервалась. В эпоху развитого социализма здесь снимались эпизоды таких известных советских фильмов, как «Русский сувенир» и «Увидеть Париж и умереть». Просторы Выставки особенно полюбились создателям детского киножурнала «Ералаш». Количество созданных здесь сюжетов просто не поддается счету, более того, многие ролики «Ералаша» снимаются на ВДНХ до сих пор.

Новая эпоха в истории страны и Главной ее выставки отозвалась на экранах в своем духе. В 1992 году на ВДНХ, только что ставшей ВВЦ, вышла мистическая черная комедия «Гонгофер» Бахыта Килибаева. Фильм сочетает в себе традиции старого советского кино и мистицизм творчества Н. В. Гоголя. И снова, как полвека назад, у Пырьева и Александрова действия разворачивались на просторах Главной выставки страны.

В наши дни на ВДНХ каждый сезон продолжаются съемки фильмов: мелодрам, байопиков и ситкомов. Так, например, просторы современной ВДНХ попали в кадры одной из главных кинопремьер 2024 года — фильма Никиты Высоцкого «Любовь Советского Союза».

Тема кинематографа также доступна гостям Главной выставке страны в экспозиции Музея кино в павильоне № 36. В пространстве Музея кино на ВДНХ оборудованы три кинозала, зоны для постоянной экспозиции и тематических выставок, а также аудитории для проведения лекций по истории и теории киноискусства. Также здесь разместились фондохранилища и шесть выставочных зон. В фондах музея хранятся костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие книги, кино- и фототехника и личные вещи деятелей отечественного кинематографа — начиная с конца XIX века и по сегодняшний день. Всего свыше 200 тысяч экспонатов. В Музее кино представлены сделанные на территории Выставки снимки, на которых запечатлен съемочный процесс картин, созданных на ВДНХ, а также афиши, плакаты и рекламные кадры к этим фильмам. Частью Музея кино стал и научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, в котором посетители могут увидеть подлинные личные вещи режиссера, его рисунки и рукописи. Здесь же в режиме нон-стоп демонстрируются фильмы мастера.