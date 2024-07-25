Главная выставка страны рассказывает о награжденных медалями ВДНХ в разные годы

С момента основания в 1939 году ВДНХ была символом достижений народного хозяйства и культуры. 1 августа Выставке исполнится 85 лет. Юбилей ВДНХ — это не только праздник, но и возможность вспомнить тех, кто внес свой вклад в развитие науки, культуры и экономики нашей страны и в разные годы были удостоены высоких наград.

ВДНХ продолжает быть живым памятником народных достижений и местом встречи разных поколений. Программа для лауреатов наград Выставки прошлых лет помогает сохранить память о выдающихся людях и их заслугах, делая историю доступной для всех.

Ровесник Выставки

Одним из таких лауреатов является Владимир Иванович Судаков, ровесник Выставки, родившийся 19 августа 1939 года. Он был участником ВДНХ СССР и награжден бронзовой и золотой медалями. В 1975 году, работая корреспондентом газеты «Московская правда», он удостоен бронзовой медали за победу во Всесоюзном конкурсе «Новому — крылья». В 1986 году, будучи специальным корреспондентом журнала «Спорт в СССР», он получил золотую медаль за вклад в пропаганду физкультуры и спорта.

«Выставка всегда светила маяком — не как некая точка на горизонте, а как реальный сказочный край в границах России. И вот теперь, когда настала пора остановиться, оглянуться, Выставка сама постучалась в мое сердце трогательным признанием в любви», — делится воспоминаниями Владимир Иванович.

Достижения в ракетно-космической сфере

Вадим Жорович Волков, участник ВДНХ СССР, был награжден серебряной медалью за свои новаторские разработки в сфере ракетно-космической деятельности. В 1989 году, работая начальником группы в АО «Композит» в Королеве, он разработал углеграфитный материал нового класса для космических ракет. Эта работа была засекречена и позднее запатентована, а его группа стала героем программы «Время».

Традиции поколений

Михаил Анатольевич Гончаров, доцент Московского педагогического государственного университета, в 2013 году был удостоен медали «Лауреат ВВЦ» на 15-м Всероссийском форуме «Образовательная среда — 2013». Он создал учебное пособие по маркетингу и консалтингу в образовании. В его семье также есть традиция участия в Выставке: его мать, Алла Леонидовна Гончарова, была награждена бронзовой медалью за создание дикторского текста и видеофильма для ЗИЛ.

Михаил Григорьевич Фудиман и его отец Григорий Моисеевич также удостоены наград ВДНХ. Михаил дважды награждался бронзовыми медалями за свои разработки в области термообработки инструментов и упрочнения зуборезного инструмента.

Вклад в развитие ВДНХ

Валентина Петровна Морозова, награжденная двумя бронзовыми медалями в 1980 и 1984 годах, ныне является председателем Первичной профсоюзной организации ВДНХ. В 2024 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за личный вклад в развитие ВДНХ.

Сюрпризы и внимание от родных

Надежда Устиновна Шишкина была участником ВДНХ СССР и награждена серебряной медалью за успехи в развитии агропромышленного комплекса. Дочь награжденной увидела сюжет о программе лауреатов по телевидению и обратилась на Выставку, чтобы сделать сюрприз в виде карты лауреата Выставки для мамы ко дню рождения.

На портале Архивно-библиотечного фонда ВДНХ запущена функция «Расскажите историю о лауреате», позволяющая пользователям делиться дополнительной информацией о награжденных. Внучка Георгия Дмитриевича Севастьянова, награжденного бронзовой медалью ВДНХ в 1962 году за выдающиеся достижения в сельском хозяйстве, прислала биографические сведения и фотографии.

Программа привилегий для награжденных

В декабре 2022 года на ВДНХ запущена программа привилегий для награжденных медалями в разные годы. Проект получил большой отклик и привлек внимание жителей России и стран бывших союзных республик. На сегодняшний день поступило более 1000 обращений по вопросам архивных данных, выдано 388 карт лояльности.

Для присоединения к программе необходимо написать на электронную почту info@vdnh.ru или обратиться в один из инфоцентров ВДНХ. После подтверждения статуса награжденный получит персональную карту, с которой можно бесплатно осматривать экспозиции музейно-выставочных площадок ВДНХ и ряда музеев-резидентов.

Участники программы привилегий для награжденных медалями ВСХВ-ВДНХ СССР-ВВЦ могут оформить электронную карту, позволяющую присоединиться к программе «Друзья ВДНХ» со статусом «Лауреат ВДНХ», которая расширила список объектов для бесплатного посещения. Также участники программы могут приобретать электронные билеты на площадки ВДНХ и другие объекты Москвы со скидкой до 10 %. Актуальный перечень объектов для посещения и порядок предоставления льгот доступны для ознакомления на сайте ВДНХ www.vdnh.ru. На сегодняшний день электронную карту оформили 9 лауреатов.