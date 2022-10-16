Главное ежегодное литературное событие: стартует заявочная кампания на книжную ярмарку non/fictio№24

Московские издательства получат возможность представить свою книжную продукцию в секции Created in Moscow бесплатно. Заявочная кампания продлится по 21 октября. Для участия в мероприятии московским издательствам необходимо ознакомиться с условиями участия на сайте АКИ. В этом году событие пройдет в Гостином дворе с 1 по 5 декабря.

Секцию Created in Moscow на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№24 организует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и подведомственное ему Агентство креативных индустрий.

В столице сосредоточена почти половина всех издательств страны – порядка 44 процентов.

«Для участия в секции Created in Moscow приоритет получат те издательства, которые используют мультимедийные технологии, креативный дизайн, высококачественную полиграфию и применяют нестандартный подход к созданию детской и взрослой литературы. Также приветствуем издательства, открывающие новые имена, продвигающие комиксы и самиздат. На примере прошлой ярмарки non/fiction стало очевидно, что такая продукция интересна посетителям. Поэтому в декабре мы снова организовываем бесплатное участие столичных издательств в рамках секции Created in Moscow, увеличив их количество до 18», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Подать заявку могут издательства, зарегистрированные в Москве, для которых основной или дополнительной деятельностью является издание книг. Кроме того, важно чтобы у них были собственный сайт или страницы в социальных сетях.

Секция Created in Moscow традиционно направлена на повышение узнаваемости брендов, на продвижение продукции московских компаний в B2C и B2B сегментах, а также на рост бизнес-компетенций благодаря деловым мероприятиям и паблик-токам.

Агентство креативных индустрий также организует на ярмарке non/fictio№24 программу мероприятий, которая будет состоять из четырех направлений: дискуссий с представителями Правительства Москвы и творческого бизнеса, презентаций книг, а также публичной программы для детей и взрослых, с погружением в атмосферу творчества.

Предыдущая 23-я ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction состоялась со 2 по 6 декабря 2021 года. Она собрала на площадке Гостиного двора более 34 тысяч посетителей, 800 спикеров и 315 крупных и малых издательств. Стенд Created in Moscow представляли 11 издательств. Продажи участников коллективного стенда составили порядка 2 миллионов рублей.

Три книги, представленные в рамках стенда Created in Moscow, вошли в топ-лист ярмарки. А среди необычных изданий, представленных на стенде, посетители могли найти 5D-книги с ароматическими страницами и дополненной реальностью или уникальные книги-представления, которые позволяли дома создать театр теней. Также московские издательства стенда Created in Moscow провели на ярмарке презентации книг, сопровождающиеся автограф-сессией. Более того, по результатам прошлогодней ярмарки столичным издательствам удалось выйти на известные маркетплейсы Ozon и «Лабиринт», а также заключить контракты с несколькими московскими книжными магазинами.

Фото — АКИ

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