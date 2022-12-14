Главные премьеры оригинальных сериалов KION в 2023 году

«Почка-2» с Любовью Аксеновой

Онлайн-кинотеатр KION представит второй сезон «Почки», в котором играют Любовь Аксенова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко. Также к касту сериала присоединятся Леонид Бичевин и Павел Баршак. Лейтмотив второго сезона «Почки» – «Наташа учится любить». Действие начинается в Хорватии – туда эгоистичная, беспринципная и смертельно больная Наташа Кустова приехала пересаживать почку. Почку, которая в конце первого сезона досталась ей от матери Миши, пациента центра трансплантологии. Но пересадка вышла с побочным эффектом: теперь Наташа одержима страстью к… Мише.

«Кеша» с Константином Богомоловым

Вместе с KION и киностудией «Мармот фильм» сериал снимает Константин Богомолов. «Кеша» – это ироничная драма о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины, сценарий которой написала Анна Козлова («Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо»). Главную роль – архитектора по имени Кеша, который не умеет расставаться с женщинами – играет сам Богомолов, а его любимых женщин - Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина.

«Американки» по сценарию Василия Сигарева

2008 год. Четыре подруги-работницы птицефабрики из поселка Ливни - Зина (Анастасия Попова), Геля (Анна Котова-Дерябина), Татьяна (Лина Миримская) и Кира (Мария Осипова) - узнают, что есть способ радикально изменить свою жизнь. Надо родить ребенка в США: он станет американцем, который сможет перевезти всех родственников за границу. Подруги решают действовать без промедления. На пути к цели им предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом?

«Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым

Детективная психологическая драма «Комплекс бога» о поединке между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями. Сериал был снят совместно с компанией LOOKFILM по сценарию Алены Званцовой, режиссер – Флюза Фархшатова, в ролях – Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Марина Васильева, Ольга Лерман и др. В Москве пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело второй девочки. В это же время успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми желаниями, Владимир Нестеров обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею, который будет вынужден вести собственное расследование параллельно с официальным.

«Меньшее зло» Виктора Шамирова

Проект по сценарию Виктора Шамирова и Ольги Мотиной-Супониной. Супружеская пара - Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) - хотят завести ребенка, но, к сожалению, Максим бесплоден. В это время судьба сталкивает их с бывшим любовников Вики Павлом (Виктор Добронравов) и его подругой Алисой (Юлия Гревцова). За бокалом вина герои придумывают оригинальное решение проблемы, которое окончательно запутывает отношения молодых людей.

«Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт

Одной из самых ожидаемых кинопремьер на KION станет фильм Татьяны Лютаевой «Единица Монтевидео». Это остросюжетная драма о талантливом враче, который попал в цепь трагических случайностей и их последствий – смерть жены, психологическая травма, приведшая к потере голоса, тюремное заключение и ненависть дочери. Но он находит силы, чтобы переломить ситуацию, не упасть духом и спасти себя, дочь и внучку. Вместе с Серебряковым и Раппопорт в фильме снялись Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Александр Феклистов, Полина Кутепова, Артур Смольянинов, Ольга Лапшина и другие.

Продолжение «Сергия против нечисти - 2»

Полнометражное продолжение мистического комедийного сериала. Борец с нечистью Сергий (Роман Маякин), следователь полиции Катя (Лукерья Ильяшенко) и Тетушка (Ирина Розанова) встают на пути злых сил, которые орудуют в столице. И без того непростую жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. В новых приключениях героям предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью - Горынычем, отмороженной бандой домовых и дать отпор самому Вию и его инфернальным слугам. В каждом кейсе Сергий и Катя все больше сближаются и как никогда близки к объяснению, но, конечно, злые силы, Кракин и характер самого Сергия все портят…

Финальный сезон «Теста на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте

Также в будущем году KION покажет четвертый - финальный - сезон сериала «Тест на беременность», третий сезон которого стал одним из лидеров просмотров в уходящем году. Режиссером нового сезона стал Николай Хомерики. Главная героиня сериала — талантливый врач-акушер Наталья Бахметьева (Светлана Иванова) — столкнется с новыми вызовами судьбы, пытаясь найти ответ на вопрос, что для нее важнее – помогать людям или видеть, как растет сын и радоваться совместным минутам рядом с любимым мужчиной. И можно ли это совместить? Героиня постарается наконец ответить на этот вопрос и выбрать свой путь.

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