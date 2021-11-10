Главный аукцион сезона — ОСЕННИЕ торги VLADEY! 

20 ноября 2021 года в 15:00, VLADEY проведет классические вечерние торги российского современного искусства. На аукционе представлены произведения как классиков музейного уровня, так и новых, уже заявивших о себе звезд. Провенанс каждого лота проверен экспертами, работы были показаны на выставках, включены в каталоги и монографии.

Анатолий Осмоловский. Из серии «Хлеба». 2007. Дерево. 50х394 см

Олег Целков. Портрет. 1964. Дерево, холст, масло. 35х70 см

Пётр Беленок. Припять. 1987. Оргалит, смешанная техника, 138х122 см

Михаил Шварцман. Иература. 1970. Холст, темпера, 100х75 см

Эдуард Штейнберг. Композиция с крестом. 1970. Холст, масло, 50х50 см

Валерий Кошляков. Клуб с пальмой. Из серии «Утопический модернизм». 2016. Холст, темпера, коллаж, маркеры, 228х175

Тимур Новиков. Восход. 1989. Ткань, акрил, 1155х1085 см

Топ-лотом торгов станет масштабный «Триколор» 2000 года от Лаврентия Бруни (Лот №14, эстимейт €150,000-200,000) — кульминация фирменных авторских образов и техник художника. Признанными шедеврами являются две работы от загадочного нонконформиста, создателя метафизической концепции «Иератур», Михаила Шварцмана — «Иература» 1970 года (Лот №23, эстимейт €70,000-90,000) и «Безмятежность» 1988 года (Лот №24, эстимейт €60,000-80,000). Знаковая «морда» Олега Целкова на аукционе будет представлена редким ранним портретом 1964 года. Вечерние торги дарят возможность познакомиться сразу с двумя работами одного из главных российских живописцев Валерия Кошлякова, которые демонстрируют разнообразие тем и медиумов в творчестве автора, — живопись на холсте «Клуб с пальмой» 2016 года и смешанная техника на гофрокартоне «Город Рим» 1994 года. Под номером 41 на торгах представлен легендарный дуэт Виталия Комара и Александра Меламида — литография «Апокалипсис 1» из серии «Double Revelation — 14» 1991 года.

На Осенних торгах VLADEY собраны значимые для истории российского современного искусства работы. Среди представителей неофициальной культуры выделяются художники-нонконформисты: Юрий Злотников, Франциско Инфанте-Арана, Владимир Немухин, Леонид Пурыгин, Оскар Рабин, Михаил Рогинский, Вадим Сидур и Эдуард Штейнберг. Московский концептуализм представлен такими громкими именами, как Илья и Эмилия Кабаковы, Игорь Макаревич, а также Виктор Пивоваров. Стоит обратить внимание и на героев ленинградского андеграунда — Георгия Гурьянова, Олега Котельникова, Андрея Крисанова, Тимура Новикова и Виктора Цоя.

По традиции VLADEY поддерживает молодых авторов. На этот раз коллекционеры смогут приобрести работы ростовского автора Владимира Карташова, интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного петербургского художника Фёдора Хиросигэ. Достойным пополнением коллекции станут эпатажная маска от Дмитрия Шабалина и традиционная уральская роспись от Красил Макара. Также собрание дополнят работы легендарной арт-группы «Север-7»: Александра Цикаришвили, Леонида Цхэ и Нестора Энгельке.

Предаукционная выставка работает до 19 ноября 2021

Где? VLADEY Space. Москва, 4-ый Сыромятнический переулок, д. 1/8, стр. 7.

Каталог и регистрация по ссылке: https://vladey.net/ru/auctions/november2021

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