«Главный экспонат» – в России появилась первая настольная игра про арт-бизнес, где каждый желающий сможет окунуться в мир современного искусства, понять, как работают основные игроки арт-рынка – от частных галерей до больших аукционов, узнать интересные исторические факты и, главное, собрать свою коллекцию современного искусства.

«Мне очень хотелось, чтобы у игроков была возможность приобрести реальные произведения искусства, созданные молодыми российскими художниками – и тем самым показать широкой аудитории, на каком достойном уровне сегодня находится рынок современного искусства в нашей стране.

В поиске контента я обратилась к действующим галереям и маркетплейсам, специализирующимся на современном искусстве. Принципиально было наличие работ в продаже – я сразу определила, что на карточках должны быть QR-коды, ведущие на страницу художника на сайте той или иной площадки. Это не инструмент линейной конверсии, игрок не должен рассматриваться как горячий «лид», но это очень хороший формат ненавязчивой первичной вовлеченности.

На предварительных тестированиях появился очень важный момент – люди захотели узнать что-то большее о современном искусстве. Как ни парадоксально, но запрос на просветительский элемент пришел именно от самих пользователей», – поделилась Наталья Томашевская, автор идеи, выпускница Московской школы современного искусства, предприниматель, бизнес-консультант и художник.

Игра «Главный экспонат” привлекла к себе внимание крупных игроков российского арт-рынка еще до финальной реализации. В ее создании приняли участие ведущие галереи и площадки современного искусства: Anna Nova Gallery, ART & BRUT, a-s-t-r-a, InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna, SAMPLE, TEO by Cosmoscow, Фонд поддержки современного искусства MaxArt.

В игре представлено 35 российских художников, среди которых Анна Андржиевская, Глеб Баранов, Кирилл Басалаев, Ксения Березовская, Наташа Гончарова, Евгения Дудникова, Елисавета Жилкина, Родион Китаев, Мария Костарева, Маяна Насыбуллова, Ирина Разумовская, Юрий Самойлов, Ника Черняева, Валерий Чтак и др.

Правила игры:

Каждый игрок выступает в роли коллекционера, выбирая свою коллекцию;

Участники игры выбирают карты с указанием, какую именно коллекцию нужно собрать.

Игроки определяют, кто ходит первым, и бросают кубик.

На каждой клетке нужно совершить определенное действие:

На клетке «Галерея» – купить арт-объект;

На клетке «Задание» – поиграть в ассоциации или рассказать историю;

На клетке «Квиз» – поставить на кон свои арт-объекты и ответить на вопросы викторины;

На клетке «Событие» – испытать фортуну;

На клетке «Сделка» – совершить сделку с другими игроками.

Цель: собрать не менее 6 объектов из своей коллекции.

На финише игроки считают общее количество очков за собранные арт-объекты и определяют победителя по максимальному числу баллов. Безусловным победителем считается игрок, собравший все арт-объекты из своей коллекции.

Презентация игры состоялась в рамках 10-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе.

Приобрести игру можно на официальном сайте по предложенной ссылке.

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