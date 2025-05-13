Главный продюсер-артист страны выпустил ремикс на свежую песню «Обними»

Мультиплатиновый музыкальный продюсер и артист LYRIQ громко вернулся с сольным треком и клипом «Обними» в начале апреля после выпуска большого альбома и череды коллабораций с крупнейшими артистами. Песня встала в ротацию сразу 7 федеральных радиостанций в 12 странах вещания, собрала более 2 млн стримов и попала в топ-100 чарта VK в России и СНГ, а также топ-15 чарта SHAZAM. Сам артист с момента выхода сингла стал лауреатом премии МУЗ-ТВ 2025 в номинации «Альбом года», а также приложил руку к чартовой пластинке Три Дня Дождя и новой громкой работе Zivert.

Оригинальная версия стадионного трека «Обними» была полностью написана и спродюсирована самим артистом, а теперь песня получила новую версию в ремиксе от PHURS и LØST SIGNAL. Музыкальные продюсеры и ремиксеры в жанрах Deep House и Dance Pop в сумме имеют ежемесячную аудиторию в 10 миллионов человек и регулярные ротации на крупнейших радиостанциях.