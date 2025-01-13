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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ГлавУпДК при МИД России приглашает на мероприятие по случаю Международного дня кукольника

editor
By editor
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22 марта в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России (г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5) состоится праздничное мероприятие по случаю Международного дня кукольника, который уже 20 лет ежегодно празднуется 21 марта.

Проведением данного мероприятия Культурный центр продолжает деятельность по продвижению и популяризации ценностей российской культуры – в празднике примут участие ученики иностранных школ, представляющие такие страны как Армения, Индия, Тунис, а также страны Африки и Азии, дети из Донецка и Луганска, ученики Школы-интернат МИД России и Социального дома Люблино для детей с особенностями развития.

В этот день Культурный центр приглашает познакомиться с историей и традициями кукольных театров, представляющих собой образец подлинно народного искусства. Программа мероприятия позволит проникнуться атмосферой добрых сказок и творчества. Для гостей праздника – детей младшего и школьного возраста – состоится представление «Гигантские световые куклы» от артистов-кукольников Театра Марионеток, интерактивная театральная программа, а также выставка авторских кукол.

Праздничную программу дополнят угощения от Культурного центра.

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