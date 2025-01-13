ГлавУпДК при МИД России приглашает на мероприятие по случаю Международного дня кукольника

22 марта в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России (г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5) состоится праздничное мероприятие по случаю Международного дня кукольника, который уже 20 лет ежегодно празднуется 21 марта.

Проведением данного мероприятия Культурный центр продолжает деятельность по продвижению и популяризации ценностей российской культуры – в празднике примут участие ученики иностранных школ, представляющие такие страны как Армения, Индия, Тунис, а также страны Африки и Азии, дети из Донецка и Луганска, ученики Школы-интернат МИД России и Социального дома Люблино для детей с особенностями развития.

В этот день Культурный центр приглашает познакомиться с историей и традициями кукольных театров, представляющих собой образец подлинно народного искусства. Программа мероприятия позволит проникнуться атмосферой добрых сказок и творчества. Для гостей праздника – детей младшего и школьного возраста – состоится представление «Гигантские световые куклы» от артистов-кукольников Театра Марионеток, интерактивная театральная программа, а также выставка авторских кукол.

Праздничную программу дополнят угощения от Культурного центра.