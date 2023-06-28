ГлавУпДК при МИД России приглашает совершить виртуальную «прогулку» по Особняку Зинаиды Морозовой

В магазинах мобильных приложений RuStore, AppStore и Google Play доступно для скачивания мобильное приложение « Внутри Особняка », разработанное ГлавУпДК при МИД России с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Пользователи приложения смогут принять участие в иммерсивном аудиоспектакле, посвященном Особняку Зинаиды Морозовой (ул. Спиридоновка, д. 17) авторства прославленного архитектора Федора Шехтеля.

Сегодня это здание, по праву считающееся одной из красивейших московских построек – Дом приемов МИД России, где проходят международные встречи самого высокого уровня. И, если раньше в это здание – символ отечественной дипломатии за рубежом, могли попасть только высокие гости, то сегодня, чтобы «прогуляться» по самым красивым из его интерьеров, достаточно скачать мобильное приложение «Внутри Особняка» на свой телефон.

Мобильное приложение позволяет совершить путешествие в историю, а игровые механики делают пользовательский опыт интерактивным. В приложение вошли: иммерсивный трансмедийный спектакль, действие которого происходит в 5 разных залах; 29 оцифрованных элементов интерьера для более детального знакомства; познавательные разделы помогут узнать больше об истории создания особняка, судьбах его владельцев и создателей; а карта с объектами культурного наследия спланировать прогулки по городу.

В каждом из пяти залов, в которых разворачивается действо спектакля, пользователя встречают герои. Например, в Аванзале предстоит выбрать проводника – змею или собаку. Кстати, эти образы выбраны не случайно – именно они украшают перила лестницы, и по сей день приветствуют гостей особняка.

Зинаида Морозова встречает пользователя в Каминном зале – здесь при жизни хозяев располагалась столовая, где часто собиралась семья Морозовых, поэтому и монолог ее посвящен семейным ценностям.

Савва Морозов рассказывает о профессиональном успехе и личных качествах, которые помогают преуспевать, а также философском принятии непостоянства жизни, находясь в Зале Богаевского. Интересно, что сегодня эта комната известна по имени нового хозяина дома – Константина Богаевского, которому дом был продан после смерти С.Морозова.

Федор Шехтель, часто бывавший в гостях у хозяев дома, делится позитивным взглядом на жизнь и оптимизмом, появляясь в Белом зале, в котором часто устраивались пышные торжества и собирался весь свет московского общества.

Завершает повествование Михаил Врубель. Он ожидает зрителя у своего же шедевра – скульптуры «Роберт и Бертрам», рассказывая о муках творчествах, вместе с тем провозглашая силу, счастье и радость, которые приносит искусство.

Участники иммерсивного спекталя услышат от героев не только истории о незыблемых для человека ценностях, приверженность которым так требуются людям сегодня, но и узнают об имевших место исторических фактах.

Образы исторических персонажей обработаны нейронными сетями – так создается эффект присутствия. Полному погружению в атмосферу особняка помогает и звуковое сопровождение – пользователь попадает в настоящий аудиотеатр со звуками эпохи. Например, в одной из сцен звучит бой часов, которые сегодня бьют в каминном зале каждые 15 минут, в Белом зале звучит фрагмент выступления Федора Шаляпина, который когда-то здесь выступал. Много в спектакле и других реалистичных деталей – в конце одной из сцен пользователь получает ключ, который и сегодня запирают одну из дверей особняка.

«Приложение разработано в рамках программы ГлавУпДК по популяризации объектов культурного наследия, находящихся в ведении нашего Предприятия. В большинстве случаев ГлавУпДК – единственный хранитель достоверной информации, архивных и актуальных фотографий, связанных с этими зданиями. В стремлении расширить эту сферу деятельности, мы решили разработать цифровой продукт, который бы учитывал и современные особенности распространения медиа-контента, и особенности восприятия информации молодым и подрастающим поколением. Эта технологичная разработка с использованием виртуальной и дополненной реальности, игровых механик представляет собой образец использования современных технологий в просветительских целях. Кроме того, проект поддерживает подход инклюзивности объектов, представляющих культурологическую и историческую ценность, а также технологического развития объектов городской и туристической инфраструктуры», – рассказал и.о. начальника ГлавУпДК Вячеслав Фатин.

К разработке приложения и спектакля была подключена профессиональная команда программистов, сценаристов, художников и актеров под руководством продюсера, драматурга и основателя Immerse Lab Евгения Мандельштама.

ГлавУпДК представит приложение «Внутри особняка» профессиональному сообществу 4 июля. По этому случаю в Доме приемов МИД России состоится Открытый диалог «Как рассказать историю, чтобы вызвать интерес». Участники диалога обсудят проблематику этого вопроса и обменяются опытом, решения, предложенные в ходе мероприятия, смогут повлиять на специфику использования современных технологий в просветительских целях, а также будут учтены в работе над обновлениями приложения ГлавУпДК.

Страницу приложения «Внутри особняка» также можно открыть по ранее предложенной ссылке на сайте Глав УпДК при МИД России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.