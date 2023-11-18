ГлавУпДК завершило реставрацию парадного фасада главного дома усадьбы на Поварской, 9

Продолжается реставрация фасадов городской усадьбы А.А.Казакова – Е.Д.Дункер, расположенной по адресу Поварская улица, дом 9, стр. 1, 2 Главный дом является памятником архитектуры XVIII-XX вв. и находится в ведении ГлавУпДК при МИД России.

В настоящее время завершена реставрация парадного фасада главного дома усадьбы, украшающего Поварскую улицу – фасаду возвращены фрагменты исторического декора.

Участок, на котором сегодня располагается усадьба, известен в московской топографии с 1796 года – когда-то здесь располагалась усадьба князей Хованских. На протяжении конца XIX - начала XX веков комплекс зданий неоднократно перестраивался, меняясь в размерах и обрастая новыми пристройками.

Реставрационным работам предшествовали кропотливые исследования, в ходе которых были выявлены наружные деревянные стены второго этажа. «Верхние слои древесины были поражены гнилью и коррозией, а в самой древесине появились пустоты в виде трещин. Слои дранки и рогожки из лыка пришли в негодность, осыпаясь вместе со штукатуркой. Конечно, такое состояние отразилось и на штукатурном слое, на котором появились трещины и сколы», – рассказал о состоянии, в котором находился фасад, перед началом реставрационных работ начальник отдела Департамента капитального строительства ГлавУпДК Дмитрий Драчев.

Кроме того, на главном фасаде были восстановлены по сохранившимся образцам ранее заложенные ниши с декоративным оформлением – профилированным откосом и лепной гирляндой, воссоздана лепнина в виде кругов на междуэтажном фризе фасада. Также произведено укрепление фальш балкона, расположенного над главным входом, и его декора.

Выполнена реставрация стропильной системы, замена кровельного покрытия. В рамках приспособления предусмотрена архитектурно-художественная подсветка главного фасада со стороны Поварской улицы, которая придаст особую выразительность декоративным деталям.

Проведены работы и по ограде с воротами и калиткой, протянувшейся вдоль Поварской улицы. Здесь реставраторы обнаружили фрагменты белокаменного цоколя, относящиеся к строительному периоду 1797 года. Также белокаменные блоки также выявлены под штукатуркой венчающего главный фасад карниза и под профилированным междуэтажным карнизом в простенках окон на дворовом фасаде.