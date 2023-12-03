Год Рахманинова и Год семьи. Связующая нить

Светлана Лобанова представляет выставку в ГМЗ Царицыно

Указом Президента Российской Федерации 2023-й год был объявлен Годом С.В. Рахманинова. Чествование великого русского композитора, пианиста и дирижера по случаю 150-летия со дня его рождения проходило не только в формате концертных программ. Выставки, фильмы, видеопроекты, спектакли, литературно-музыкальные композиции, детские тематические мероприятия – вот лишь небольшой список форматов, посредством которых россияне разных поколений и профессий смогли приобщиться к миру Рахманинова. Несколько месяцев в Москве экспонировался передвижной выставочный проект Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка», который вызвал большой интерес и эмоциональный отклик жителей и гостей столицы.

В год 150-летия С.В. Рахманинова «Ивановка» расширила масштабы своих выставок. В первой половине юбилейного года Музей-заповедник передал в дар образовательным организациям России электронные архивы выставочных проектов, подготовленных научными сотрудниками музея. Возникла потребность и в создании передвижного проекта, ориентированного на широкую аудиторию, рассказывающего о Рахманинове и содействующего общему пониманию его наследия. Передвижной стала выставка «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленная создателем Музея-заповедника А.И. Ермаковым (1951—2022) к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. Около четырех месяцев выставка находилась в столице.

С большим успехом прошли показы передвижного проекта в Медиацентре ТД «Библио-Глобус» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно», Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской Академии музыки имени Гнесиных, Московском Международном Доме Музыки. За перемещениями выставочного проекта внимательно наблюдала московская пресса – репортажи о выставке выпускали телеканал «Россия-Культура», профильные издания, информационные порталы и агентства столицы. Телевидение Московской консерватории оказало особую поддержку передвижному проекту и осуществило запись экскурсии приглашенного в Москву научного сотрудника Музея-заповедника «Ивановка» Юлии Пальцевой, расширив тем самым зрительскую аудиторию выставки и позволив экскурсоводу обратиться с рассказом о Рахманинове не только к присутствующим в этот момент в московском зале, но и к жителям разных городов и стран, составляющих многочисленную аудиторию телеканала.

Татьяна Дорофеева, Юлия Пальцева, ректор Московской консерватории Александр Соколов

Показы передвижной выставки сопровождал аудиогид, подготовленный научными сотрудниками «Ивановки» Максимом Зубковым и Светланой Лобановой. Впрочем, возможность общения с экскурсоводами Музея-заповедника в рамках московских показов тоже была. Экскурсоводы Светлана Лобанова, Юлия Пальцева и Юлия Запяткина приезжали в столицу с тем, чтобы рассказать о Рахманинове как человеке, муже, отце, дедушке, познакомить с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке, рода Сатиных, ведущего свое начало от Рюрика, с историей рахманиновских посадов на Тамбовщине, жителями которых являлись видные представители культуры и искусства. Светлана Лобанова провела первую московскую экскурсию по передвижной выставке «Ивановки» в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Юлия Пальцева сопровождала экспонирование в Московской консерватории, где вместе с комендантом Музея-заповедника Татьяной Дорофеевой поздравляла прославленный вуз с днем рождения, передавала в дар архивы выставок «Ивановки» и знакомила многочисленную аудиторию телевидения консерватории со страницами семейного альбома С. Рахманинова. Юлия Запяткина открывала мир С.В. Рахманинова посетителям выставки Музея-заповедника в Московском Международном Доме Музыки; аудитория однократной получасовой экскурсии Юлии составила более 100 человек.

В данное время экспонирование передвижного проекта «Ивановки» проходит в других городах России. Не вызывает сомнений то, что великолепная выставка Музея-заповедника «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома» станет связующей нитью Года Рахманинова и Года семьи, который был объявлен Президентом РФ несколько дней назад и откроется в нашей стране уже через месяц.

Усадьба «Ивановка» Тамбовской губернии была семейным очагом и творческой лабораторией Сергея Рахманинова; в «Ивановке» было создано 85 процентов сочинений композитора. Утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная Александром Ермаковым в конце XX века, «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера.

Юлия Запяткина ведет экскурсию по выставке в Московском Международном Доме Музыки