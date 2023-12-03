Год Рахманинова и Год семьи. Связующая нить

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Светлана Лобанова представляет выставку в ГМЗ Царицыно

Светлана Лобанова представляет выставку в ГМЗ Царицыно

Указом Президента Российской Федерации 2023-й год был объявлен Годом С.В. Рахманинова. Чествование великого русского композитора, пианиста и дирижера по случаю 150-летия со дня его рождения проходило не только в формате концертных программ. Выставки, фильмы, видеопроекты, спектакли, литературно-музыкальные композиции, детские тематические мероприятия – вот лишь небольшой список форматов, посредством которых россияне разных поколений и профессий смогли приобщиться к миру Рахманинова. Несколько месяцев в Москве экспонировался передвижной выставочный проект Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка», который вызвал большой интерес и эмоциональный отклик жителей и гостей столицы.

В год 150-летия С.В. Рахманинова «Ивановка» расширила масштабы своих выставок. В первой половине юбилейного года Музей-заповедник передал в дар образовательным организациям России электронные архивы выставочных проектов, подготовленных научными сотрудниками музея. Возникла потребность и в создании передвижного проекта, ориентированного на широкую аудиторию, рассказывающего о Рахманинове и содействующего общему пониманию его наследия. Передвижной стала выставка «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленная создателем Музея-заповедника А.И. Ермаковым (1951—2022) к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. Около четырех месяцев выставка находилась в столице.

С большим успехом прошли показы передвижного проекта в Медиацентре ТД «Библио-Глобус» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно», Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской Академии музыки имени Гнесиных, Московском Международном Доме Музыки. За перемещениями выставочного проекта внимательно наблюдала московская пресса – репортажи о выставке выпускали телеканал «Россия-Культура», профильные издания, информационные порталы и агентства столицы. Телевидение Московской консерватории оказало особую поддержку передвижному проекту и осуществило запись экскурсии приглашенного в Москву научного сотрудника Музея-заповедника «Ивановка» Юлии Пальцевой, расширив тем самым зрительскую аудиторию выставки и позволив экскурсоводу обратиться с рассказом о Рахманинове не только к присутствующим в этот момент в московском зале, но и к жителям разных городов и стран, составляющих многочисленную аудиторию телеканала.

Татьяна Дорофеева, Юлия Пальцева, ректор Московской консерватории Александр Соколов

Татьяна Дорофеева, Юлия Пальцева, ректор Московской консерватории Александр Соколов

Показы передвижной выставки сопровождал аудиогид, подготовленный научными сотрудниками «Ивановки» Максимом Зубковым и Светланой Лобановой. Впрочем, возможность общения с экскурсоводами Музея-заповедника в рамках московских показов тоже была. Экскурсоводы Светлана Лобанова, Юлия Пальцева и Юлия Запяткина приезжали в столицу с тем, чтобы рассказать о Рахманинове как человеке, муже, отце, дедушке, познакомить с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке, рода Сатиных, ведущего свое начало от Рюрика, с историей рахманиновских посадов на Тамбовщине, жителями которых являлись видные представители культуры и искусства. Светлана Лобанова провела первую московскую экскурсию по передвижной выставке «Ивановки» в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Юлия Пальцева сопровождала экспонирование в Московской консерватории, где вместе с комендантом Музея-заповедника Татьяной Дорофеевой поздравляла прославленный вуз с днем рождения, передавала в дар архивы выставок «Ивановки» и знакомила многочисленную аудиторию телевидения консерватории со страницами семейного альбома С. Рахманинова. Юлия Запяткина открывала мир С.В. Рахманинова посетителям выставки Музея-заповедника в Московском Международном Доме Музыки; аудитория однократной получасовой экскурсии Юлии составила более 100 человек.

В данное время экспонирование передвижного проекта «Ивановки» проходит в других городах России. Не вызывает сомнений то, что великолепная выставка Музея-заповедника «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома» станет связующей нитью Года Рахманинова и Года семьи, который был объявлен Президентом РФ несколько дней назад и откроется в нашей стране уже через месяц.

Усадьба «Ивановка» Тамбовской губернии была семейным очагом и творческой лабораторией Сергея Рахманинова; в «Ивановке» было создано 85 процентов сочинений композитора. Утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная Александром Ермаковым в конце XX века, «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера.

Юлия Запяткина ведет экскурсию по выставке в Московском Международном Доме Музыки

Юлия Запяткина ведет экскурсию по выставке в Московском Международном Доме Музыки

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