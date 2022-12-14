«Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха прозвучат в Кусково

Одна из вершин клавирного творчества Иоганна Себастьяна Баха – «Гольдберг-вариации» («Ария с различными вариациями», BWV 988).
Цикл был опубликован в качестве четвертой части «Клавирных упражнений» в 1741 году издателем и другом Баха Бальтазаром Шмидом в Нюрнберге. Вариации были написаны по заказу барона Германа Карла фон Кейзерлинга и получили свое название по имени юного виртуоза Иоганна Готлиба Гольдберга, личного клавесиниста Кейзерлинга, исполняющего вариации для барона. Раннее, в 30-е годы XVIII века, знаток искусств барон, являющийся российским посланником в Дрездене и стоящий во главе Императорской академии наук, выхлопотал для Баха должность придворного капельмейстера. Композитор сочинил свои вариации в качестве музыкального подношения благодетелю.
Но если во времена Баха это сочинение рассматривалось в качестве упражнения, то в ХХ веке гениальное произведение великого композитора получило мировое признание. Этому завораживающему, загадочному, полному символики сочинению посвящено много музыковедческих исследований, лучшие пианисты, клавесинисты и органисты мира включили его в свой репертуар, предлагая собственную трактовку музыкального материала.
Алексей Шевченко - органист, пианист и исполнитель на исторических клавишных инструментах: клавесине, молоточковом клавире, романтическом фортепиано и клавикорде. Закончил ЦССМШ при Московской консерватории по классу фортепиано К. А. Шашкиной. Продолжил своё обучение на Факультете исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории (фортепиано, клавесин, историческое фортепиано, класс доцента Ю.В. Мартынова) и орган (класс профессора А.А. Паршина). Лауреат I премии международного конкурса органистов Marcello Galanti.
Выступал на международных фестивалях старинной музыки «Oude Muziek» (Нидерланды), фестивале в Шопроне (Венгрия). Участвовал в цикле концертов Московской консерватории, посвященных 250-летию со дня смерти И. С. Баха.
В 2005 дебютировал в качестве солиста с Российским национальным оркестром. В составе оркестра «Солисты Екатерины Великой» принимал участие в мировой премьере оперы И. Маттезона «Борис Годунов» (Гамбург, Москва, 2007), выступает с барочной капеллой «Золотой век». А. Шевченко преподает старинные клавишные инструменты на ФИСИИ Московской консерватории.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.