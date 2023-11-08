Уникальное событие состоялось в Ростове-на-Дону: Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» провёл в городе серию мероприятий, посвященных скрипке. Четыре дня были насыщены до предела – выставки, мастер-классы, лекции, семинары и концерты прошли в Ростовской государственной филармонии, в Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова и в Городском доме творчества.

«Мы присутствуем на уникальном событии, потому что ни в советское время, ни в дореволюционной России, ни в современной России такого ещё не было, чтобы скрипичным мастерам удалось сделать такой фестиваль – это 11 мини-фестивалей в 8-ми разных городах нашей страны. Это замечательно! Благодаря помощи Президентского фонда культурных инициатив этот проект удалось осуществить. Мы несколько лет его готовили и даже специально к этому фестивалю издали Каталог музыкальных инструментов российских скрипичных мастеров. Мы хотим показать, что у нас очень хорошие скрипичные мастера, мы хотим изменить имидж и отношение к российским скрипичным мастерам, мы хотим, чтобы о мастерах узнали», - сказал на открытии фестиваля в Ростове-на-Дону президент Ассоциации скрипичных мастеров России Иван Семкин.

На этом фестивале многое происходит ВПЕРВЫЕ:

Впервые проводится Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров; Впервые фестиваль проводит фестивальные дни в 8 городах (11 мини-фестивалей с февраля 2023 года по декабрь 2024 г.) Впервые фестиваль проходит в Ростове-на-Дону.

Ростов-на-Дону богат своей музыкальной историей, и нынешний год добавил несколько важных событий: это и победа Сергея Давыдченко - выпускника Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова на Международном конкурсе им. П.И. Чайковского, это и проведение Фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» - впервые в истории России скрипичные мастера так ярко заявили о своём существовании. Этот фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и вовлекает в свою орбиту 8 городов: Москва, Ростов-на-Дону, Ярославль, Санкт Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Самару.

Партнерами фестиваля выступили: Управление культуры города Ростова-на-Дону, Ростовская государственная филармония, Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, ООО Издательский Дом «Перископ», ООО «Кода-мьюзик», Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов «МИР-МИО», Журнал «Филармоник», Музей скрипки (Москва), Интернет-магазин VIOLINSHOP.RU. Главный медиа-партнер: Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос»).

Фестиваль открылся 25 октября 2023 г. большим концертом замечательных музыкантов из Москвы и Ростова-на-Дону. «Очень важно, что на нашем фестивале «Голос русской скрипки» новое поколение музыкантов-солистов играет на музыкальных инструментах Нового поколения скрипичных мастеров», - продолжает Иван Семкин. Концерт предваряла выставка музыкальных инструментов, на которой можно было не только посмотреть инструменты, но и поиграть на них, задать вопросы мастерам и получить обстоятельные ответы.

На сцене Малого зала Ростовской государственной филармонии выступили Солисты Ростовской филармонии, лауреаты международных конкурсов Владимир Филатов (скрипка), Любовь Носова (фортепиано), Диана Юрченко (альт), Петр Горобец (фортепиано), Николай Аверичев (скрипка), Сергей Высочин (виолончель), Рустам Мурадов (фортепиано). Зрители услышали замечательную скрипачку, лауреата международных конкурсов, участницу Конкурса им. П.И. Чайковского – Анну Савкину, а также музыканта мульти-инструменталиста Алексея Розова. В концерте также принял участие Квартет Ростовской государственной филармонии.

На концерте звучали инструменты Андроника Ягубьянца (Ростов-на-Дону), Николая Стасова (Москва), Вячеслава Супруна (Москва), Сергея Черкеса (Ростов-на-Дону), Анатолия Ширманова (Санкт Петербург), Сергея Шевченко (Ростов-на-Дону), Всеволода Дубровского (Москва), Олега Дмитриева (Ростов-на-Дону), Валентина Мохначева (Москва), Кирилла Лаврентьева (Москва), Дениса Ярового (Москва).

Следующие фестивальные дни прошли в Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова и Городском доме творчества. Семинары, просветительские занятия «В гостях у скрипичного мастера», мастер-классы сопровождались выставкой музыкальной инструментов.

Концерты фестиваля в консерватории были сессионного типа: исполнители выбирали инструменты в произвольном порядке, объявляли фамилия мастера и год изготовления инструмента, а затем исполняли концертные пьесы. В концертах участвовали гости из Москвы Анна Савкина и Алексей Розов, Солисты Ростовской филармонии Владимир Филатов, Любовь Носова, Диана Юрченко, Рустам Мурадов, а также студенты Ростовской консерватории Кам Фан (Вьетнам) (педагог – профессор М.Н. Щербаков) и София Урумова (педагог – профессор А.С. Милейковский).

Специально для участия в фестивале скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» приехали выдающиеся музыканты: знаменитый скрипач Граф Муржа в ансамбле с замечательным ростовским пианистом Юлианом Селицким исполнили шедевры скрипичного репертуара. При этом Граф Муржа каждое произведение играл на разных инструментах и рассказывал о своих впечатлениях. Замечательный московский виолончелист Владимир Нор в ансамбле с Рустамом Мурадовым играл произведения из Золотого репертуара для виолончели на инструментах Андроника Ягубьянца, Николая Стасова и Василия Рыськова.

Во время фестиваля с семинарами по истории скрипки выступили историк фольклора Андрей Аргов и срипичный мастер Александр Щетина, семинар-практикум по акустической оценке звучания скрипки на Слепых прослушиваниях провел президент Ассоциации скрипичных мастеров России Иван Семкин. С мастер-классами по устройству струнных смычковых инструментов выступили Андроник Ягубьянц и Артём Синельников. В просветительских занятиях «В гостях у скрипичного мастера» участвовали все мастера. Примечательно, что во время фестиваля можно было получить бесплатные консультации, а также осуществить мелкий ремонт своих музыкальных инструментов.

«Мы в восторге! На выставке появилась уникальная возможность поиграть на инструментах разных мастеров! Когда я училась и мечтала о выборе инструмента, такое мне даже не снилось. Думаю, что это очень ценный опыт не только для юного музыканта, но и для взрослого. На выставке представлены скрипки, альты и виолончели. Я сегодня поиграла на скрипках и альте» - говорит студентка Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова Мария Осадчая. В такой же высокой эмоциональной тональности говорят все участники семинаров и лекций, а также посетители выставки.

«Почти все ребята из моего класса в Ростовском колледже искусств посетили этот фестиваль. Они старались ходить на все лекции, семинары, встречи и остались очень довольны – поиграть на таком количестве замечательных инструментах, поучаствовать в акустическом практикуме, задать вопросы скрипичным мастерам и получить ответы – это большая удача в их профессиональном становлении», - поделилась с нами Макеева Тамара Олеговна, лауреат международных конкурсов, преподаватель по классу скрипки РКИ (г. Ростов-на-Дону).

На фестивале были представлены инструменты Андроника Ягубьянца (Ростов-на-Дону), Николая Стасова (Москва), Вячеслава Супруна (Москва), Всеволода Дубровского (Москва), Сергея Шевченко (Ростов-на-Дону), Анатолия Ширманова (Санкт Петербург), Олега Дмитриева (Ростов-на-Дону), Сергея Черкеса (Ростов-на-Дону), Самвела Айрапетяна (Краснодар), Кирилла Лаврентьева (Москва), Артёма Синельникова (Воронеж), Валентина Мохначева (Москва), Василия Рыськова (Москва), Владимира Крыжановского (Геленджик), Андрея Стрельникова (Воронеж), Дениса Ярового (Москва).

Можно с уверенностью сказать, что фестиваль «Голос русской скрипки» удался на славу! Воспоминания о полученном опыте останутся в сердцах десятков участников мероприятий фестиваля.

Ян СТУЖИЦКИЙ

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