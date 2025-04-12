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«Голоса 2.0» — новая коллаборация ice Lo, ayv1o и Zvonkiy

editor
By editor
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коллаборация ice Lo, ayv1o и Zvonkiy
Фото © пресс-служба Rocket Records

«Голоса 2.0» — ремейк хита Zvonkiy, который залетел в тренды дважды: в 2018 году и в 2024 и получил платиновый статус.

Новая версия песни создана в коллаборации с восходящими звездами стримингов — музыкантами ice Lo и ayv1o, чей ремикс на «Не перебивай» Nyusha собрал более 7.7 млн прослушиваний.

В «Голоса 2.0» вас ждёт актуальное прочтение абсолютного хита с мелодичными куплетами от Ice Lo и современным битом от ayv1o.

Всех поклонников артистов ждёт приятный бонус: музыканты в своих социальных сетях поделились фрагментом трека за неделю до релиза.

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