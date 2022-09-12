«Голоса большой страны» – с площадки «Тавриды» на столичные подмостки

В Крыму на площадке арт-кластера Таврида завершился шестой образовательный заезд «Главная сцена». 357 молодых профи и творцов из 63 регионов России, Луганской Народной Республики и Харькова доказали, что для человека, заряженного на успех, всё возможно: создать и поставить мюзикл за пять дней, устроить перформанс в любой локации, спроектировать будущее и оказаться в нем через виртуальную реальность, стать настоящей командой, даже если вы едва знакомы и приехали из разных концов страны, вдохновить других своей мечтой и получить деньги на её реализацию.

Арт-школа музыкального театра собрала на площадке артистов музыкального театра и цирковых артистов, режиссеров и помощников режиссеров, композиторов, художников по свету и по костюму со всей страны. Цель, поставленная перед ними, – создать музыкальную постановку, которая в дальнейшем войдет в репертуар новой площадки «Москонцерта».

«Таврида – это всегда простор для творчества, энергия молодости и эксперимента. Именно поэтому мы решили провести здесь музыкальную лабораторию и создать несколько эскизов авторских мюзиклов за неделю. Конечно, идея амбициозная, но, если есть цель, желание, мотивация и профессиональная команда, всё возможно, – рассказывает наставник арт-школы музыкального театра, режиссер, номинант театральной премии «Золотая маска» Дарья Борисова. – Мы постарались дать ребятам максимум практических навыков, сделали серию мастер-классов по разной хореографии, тренинги по актерскому мастерству, а самое главное, они смогли поработать с профессионалами нашей сферы. Всё это возможности, которые дает «Таврида», и, конечно, это большой ресурс, он позволил погрузиться в процесс с головой, создать основу для дальнейшей постановки мюзикла «Голоса большой страны» в Москве».

Участники изучали профессиональные тонкости своих направлений в формате профильных мастер-классов и тренингов с экспертами и объединяли усилия для подготовки мюзикла во время постановочного процесса. Каждый день на площадке с молодыми творцами работали: режиссер музыкального театра Дарья Борисова; режиссер мюзиклов Анна Шевчук; художник-постановщик Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского Наталья Лось; режиссер спектаклей и читок Джемма Аветисян; режиссер-постановщик и драматург Мария Тихонова; актриса театра, кино, ведущая актриса мюзиклов, мастер ГИТИСа Лика Рулла; актриса, певица и композитор Маруся Бережная; помощник режиссера Театра Наций Анастасия Галицына; музыкальный руководитель спектаклей, хормейстер Екатерина Гусар; дирижер, ассистент-стажер РАМ им. Гнесиных Алексей Плева; художник по свету Иван Виноградов; академик Академии кинематографических искусств «Ника», композитор Александр Пантыкин; поэт, сценарист, драматург Сергей Плотов; команда хореографов: Светлана Хоружина, Анатолий Войнов, Михаил Колегов и Дмитрий Антипов.

Итог – музыкальная постановка «Голоса большой страны», в которой задействованы 75 участников «Тавриды». В основе сюжета – путешествие молодых людей по России, встречи, дружба, любовь и знакомство с многогранной культурой разных уголков нашей страны. Мюзикл представлен на площадке арт-кластера в Крыму в знак окончания образовательного заезда. Теперь работа над ним продолжится в Москве под руководством главного режиссера Алексея Франдетти, большая премьера состоится в декабре в рамках программы дней «Тавриды» в Москве.

Для участия в арт-школе национального театра приехали молодые артисты и режиссеры, представители национальных и губернских театров из регионов России. Вместе с опытными педагогами и наставниками они прокачивали свои профессиональные навыки: развивали возможности тела и голоса, учились по-новому читать тексты и вживаться в роли, работали с предметами и сценическим оружием, осваивали тонкости взаимодействия с партнерами на сцене и с коллегами за её пределами. В команду экспертов вошли около 100 театральных деятелей различных направлений. В их числе: заведующая труппой Московского Губернского театра, актриса, певица Алина Ивах; заместитель директора Московского Губернского театра Оксана Щукина; помощник руководителя Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская; режиссер Московского Губернского Театра, драматург, педагог Алла Решетникова; хореограф-постановщик, главный балетмейстер Ивановского музыкального театра, лауреат национальной премии «Золотая маска» Михаил Колегов; ведущий мастер сцены, актер театра и кино, актер Московского Губернского Театра Григорий Фирсов; актёр театра «Мастерская Петра Фоменко» Федор Малышев; постановщик, педагог, актер и режиссер дубляжа Иван Калинин; режиссер-постановщик, педагог, хореограф Владимир Аносов; театральный продюсер, директор Небольшого драматического театра Льва Эренбурга Алина Мустафаева; ведущий артист Большого театра кукол (г. Санкт-Петербург) Дмитрий Чупахин и другие.

«Национальные и губернские театры в нашей стране – это та часть театрального мира, которая долгое время оставалась без должного внимания массового зрителя. И это большое упущение, так как это очень красивый, интересный материал, который совершенно по-другому раскрывает менталитет жителей регионов страны и локальные культуры, знакомит нас с наследием и так помогает нам лучше понять самих себя и разглядеть разные грани того самого культурного кода. Да и в целом, через призму региональных театров можно по-новому увидеть театральное искусство, – рассказывает эксперт арт-школы национального театра Алина Ивах. – Сегодня мы наблюдаем, как возрастает интерес к национальным и губернским театрам, и наша задача – этот интерес подогревать, подпитывать, привлекать зрителя качественным актуальным материалом и при этом не терять самобытности. И вот как раз для этого нам нужно сформировать сильную команду. Этим мы и занимаемся здесь, на «Тавриде», – готовим поколение театральных деятелей, которые выведут свои театры на уровень современных креативных индустрий».

Вместе с художественным руководителем театральной компании «немхат» (г. Пермь) Александром Шумилиним участники работали в рамках лаборатории «Как сделать спектакль: от экспедиции в уникальные национальные места до премьерных показов в совершенно разных локациях». Итогом стала серия перформансов: «Солнце» «Нежные встречи», «Одна земля. цветы. бережок», «Исконно» – в исполнении участников арт-школы. Декорациями для постановок стали локации и арт-объекты на территории арт-кластера «Таврида».

В рамках арт-школы национального театра прошла серия крупных отборов, по результатам которых участники получили хорошие возможности для профессиональной реализации. Так, Павел Пронин стал победителем отбора на позицию режиссера-постановщика в театральном проекте – постановке эскиза спектакля с последующим премьерным показом и включением его в репертуар Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького (г. Махачкала). Проект представил лично директор театра Тимур Магомедов.

30 заявок участников образовательного заезда прошли отбор и были допущены ко второму этапу конкурса в рамках проекта «Искусство рядом!». По итогам кастинга пять творческих команд смогут от трех до шести месяцев проводить репетиции в арт-пространствах Москвы, а после представить и запустить в прокат свой театральный проект.

Большой детский фестиваль, художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков, провел отборочный тур конкурса творческих идей, адресованных детскому театру, в результате которого во второй тур питчинга допущены семь участников арт-школы: Алина Кушим, Донатас Грудович, Алексей Егоров, Павел Пронин, Аделина Сапаева, Евгений Серзин, Екатерина Шихова. Лучшие из них представят свои проекты в Москве на закрытии Большого Детского фестиваля и получат возможность реализовать их в одном из театров России.

Ещё один партнёр арт-школы – проект «Другая сцена» Александринского театра – представил образовательный трек, в котором раскрыл процесс создания спектакля: от идеи до художественной и технической реализации. В рамках трека прошел первый этап конкурсного отбора работ, которые в перспективе будут воплощены на сцене Александринского театра. Пропуск во второй этап, который пройдет в октябре, получили Екатерина Шихова, Анна Жданова, Игорь Ромыш, Павел Пронин и Екатерина Феньева.

Арт-школа театрального менеджмента собрала менеджеров и продюсеров, чтобы положить начало формированию новой крепкой команды молодых управленцев в сфере театрального бизнеса и выстраиванию эффективной коммуникации между менеджерами и творцами.

Образовательная программа арт-школы стала апробацией курса театрального менеджмента, который будет реализовываться в будущем Университете креативных индустрий под наставничеством директора Театра им. Евгения Вахтангова Кирилла Крока. По итогам работы в рамках арт-школы участникам выданы свидетельства государственного образца о повышении квалификации от Театрального института им. Б. Щукина.

На лекциях и семинарах участники узнали, как создать театр и вывести на творческий рынок новый «продукт», как завоевать авторитет и собрать команду, как выстраивать отношения с властью и частным сектором, как использовать социальные сети и новые технологии в продвижении театра и постановок, как устраивать фестивали и привлекать деньги в проекты. Отдельными треками прошли лаборатория по написанию проектов на гранты и сессия по юридическим вопросам в сфере культуры и искусства.

Эксперты арт-школы театральных менеджеров – практики с успешным профессиональным опытом – поделились с участниками знаниями и личными наработками по реализации амбициозных кейсов. В числе спикеров: директор Иркутского областного театра кукол «Аистенок» Андрей Стрельцов; продюсер крупных танцевальных фестивалей и образовательных проектов Елена Панасенко; первый заместитель художественного руководителя – директора МХТ им. А.П. Чехова Айрат Тухватуллин; менеджер по проектной работе Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Ксения Дадыко; юрист в сфере культуры и искусства Валерия Маламура; руководитель пресс-службы Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Мария Сикора; директор Департамента культуры ХМАО – Югры Артур Латыпов.

«Сегодня у нашей страны есть четкий запрос – сформировать профессиональную команду театральных менеджеров и продюсеров, которые своей работой, во-первых, укрепят театральное дело в стране, а во-вторых, выстроят правильное нравственное представление о своей профессии как внутри сообщества, так и за его пределами, – рассуждает эксперт арт-школы Айрат Тухватуллин. – Театральный менеджер – это не просто функция, это такая же творческая единица в театральном мире, как и другие его участники, со своим видением и взглядами. От того, насколько компетентным будет менеджер и насколько правильно он сможет выстроить коммуникации с труппой, во многом зависит успех всего проекта. Поэтому та программа, которая реализуется здесь, на «Тавриде», нацелена на расширение профессионального опыта и прокачку компетенций».

Арт-школа промышленного дизайна, вопреки своему названию, собрала не только промдизайнеров, но и дизайнеров среды и ландшафта, фэшн- и коммуникационных дизайнеров, проектировщиков и производителей материалов, технологических предпринимателей и представителей других смежных направлений. Такой состав обусловлен задачей, которая была поставлена перед участниками, – заглянуть в будущее и разработать малогабаритные и легко транспортируемые пространства для жизни. В результате участники под руководством кураторов разработали 12 проектов Мобильных Мета Модулей (М3), каждый из которых представляет собой уникальный проект жилого помещения на стыке высоких технологий, философии, психологии, коммуникации, сложных архитектурных и концептуальных решений и простых человеческих потребностей и запросов. Все проекты представлены в трех форматах: презентация, лендинг и VR-модель. Таким образом, каждый участник арт-школы получил интересный кейс в свое портфолио и перспективу дальнейшей доработки и продвижения проекта, в том числе через поиск инвесторов.

Итоговой презентации предшествовала насыщенная работа в форматах воркшопов, исследований, дискуссий, мозговых штурмов, консультаций и полезных лекций от экспертов. Так, руководитель направления «Промышленный дизайн» в «Трансмашхолдинг» Владимир Шипилов рассказал, как трансформировать идеи в продукт; технологический предприниматель Олави Сийкки представил умные материалы будущего дизайна; бывший бренд-директор сети «Магнит» Никита Березовский поделился знаниями об экономической составляющей креатива; основатель архитектурного бюро VALUE Владислав Александров научил искусству продвижения продукта в интернете. Говорили и о брендинге, и о миссии компании, и о том, как формировать среду и сознание. Но главной составляющей арт-школы стала командная работа над проектами. По словам эксперта арт-школы Владимира Шипилова, именно этот процесс, от начала исследования и поиска смыслов, до подготовки и проведения презентации, стал для участников хорошей платформой для личного и профессионального роста: «Мы каждый день, каждый час видели, как наши подопечные растут, как они преодолевают себя и становятся на одну ступеньку выше. То, что мы увидели на итоговых защитах, – профессиональные, крутые работы, идеи, которые сегодня кажутся чем-то на грани фантастики, а завтра станут частью нашей реальности. И мне гордо от того, что именно наша команда здесь и сейчас становится флагманом создания этого интересного будущего».

Завершением арт-школы промышленного дизайна стала апробация формата дизайн-свиданий – быстрых собеседований, в ходе которых участники пообщались лично со всеми экспертами, представили себя уже как профессионалов, обменялись контактами для потенциальных проектных коммуникаций.

Параллельно с арт-школами на площадке «Тавриды» работал очный модуль акселератора «Создавай.Таврида» – проекта, который помогает молодым людям запускать устойчивые проекты в сфере культуры и искусства. Участниками акселератора стали 22 молодых предпринимателя, которые ранее прошли этапы онлайн-отборов. Цель их работы на площадке заключалась в том, чтобы доработать свои проекты под наставничеством опытных консультантов и экспертов. Результаты работы будут представлены в конце 2022 года в программе дней «Таврида.АРТ» в Москве.

В рамках образовательных треков участники акселератора изучали экономику и финансы, тонкости работы с инвесторами и секреты эффективных продаж, стратегии бизнеса и коммуникации, в формате деловой игры и актерских тренингов на практике отрабатывали гибкие навыки. Эксперты программы: генеральный директор «Френчинвест» Тимофей Головин; PR-директор Vinci Agency Ольга Головина; театральный продюсер Екатерина Феоктистова; директор по развитию Академии системного анализа Александр Белоусов; руководитель проектов Winno Moscow Вероника Кабанова; со-основатель Лаборатории культуры будущего VZOR Ирина Даниличева; стратег и руководитель проекта СПБФ «Свет» Жаклин Александрия, шеф-редактор отдела спецпроектов, ведущая «РБК» Наталья Храмова.

«На «Тавриде» легко знакомиться, объединяться в команды, создавать и развивать свои проекты. В таких условиях программа акселератора, довольно сложная и насыщенная, хорошо усваивается и даёт колоссальные плоды. Молодые предприниматели, управленцы, дизайнеры, представители творческих профессий — все они здесь получают не только эмоциональную поддержку, но и реальные, вполне конкретные знания, наработки, знакомства, которые в дальнейшем становятся для них точкой опоры и хорошим стартовым капиталом для построения успешной карьеры», – отмечает эксперт Наталья Храмова.

В рамках образовательного заезда «Главная сцена» прошёл Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодёжи. На суд экспертов было представлено 42 проекта участников из 22 регионов страны. По итогам защиты 7 участников конкурса получили гранты на реализацию своих идей в размере от 50 000 до 1 200 000 рублей. Общая сумма грантов составила 3 753 000 рублей. В числе победителей Дарья Чащина из Новосибирской области, Анастасия Керенская из Санкт-Петербурга, Елизавета Климчук из Москвы, Ия Еременко из Иркутска, Стефания Сорокоумова из Москвы, Елизавета Кушлянская из Калужской области, Валерия Кузнецова из Ростовской области.

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