«Голоса джаза»: Игорь Бутман, Олег Аккуратов и Фантине примут участие в концерте

13 февраля 2021 года, на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского состоится премьера программы «Голоса джаза»! Участники девятого сезона шоу «Голос» на Первом канале Олег Аккуратов и Фантине совместно с всемирно известным Квинтетом Игоря Бутмана исполнят известные хиты, знаменитые джазовые шедевры и авторские композиции.

Олег Аккуратов — лауреат многочисленных международных конкурсов, уникальный музыкант, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку. Олег выступал на Церемонии закрытия XI Параолимпийских Игр и Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. С 2013 года музыкант активно участвует в международных проектах Игоря Бутмана и является участником его Квинтета. За последние несколько лет в составе Квинтета и Московского джазового оркестра он выступал с гастролями в Канаде, Китае, Израиле, Индии, Латвии, а также совершил несколько туров по США. В апреле 2016 года на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом пианиста «Golden Sunray», записанный с Квартетом Игоря Бутмана. В 2018 году Олег занял второе место на престижнейшем конкурсе Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, проходящем на родине джаза, в США. В 2020 году Олег стал участником 9 сезона шоу «Голос» на первом канале.

Fantine – уникальная певица, свободно владеющая русским, испанским, английским и французским языками. Она родилась в Москве в семье доминиканской матери и русского отца, выросла в Австралии, где впервые начала свой музыкальный путь. Далее проживала и строила карьеру в Майами и Нью-Йорке. Фантине гастролировала по всему миру и имела честь работать с одними из самых ярких имен в мировой музыкальной индустрии, включая Дэйва Стюарта (Eurythmics), Эрику Баду, лауреата на премию ARIA продюсера Ли Гровса, Вайклефа Джина (The Fugees), а также, обладателей многочисленных наград «Грэмми» Глорию и Эмилио Эстефан. С 2012 года певица активно сотрудничает с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана: вместе они объездили с гастролями США, Россию, страны Европы и Азии и выступили на крупнейших мировых джазовых фестивалях. Их совместное выступление в программе «Вечерний Ургант» было признано одним из самых ярких музыкальных номеров за всю историю программы. В 2019 году у Фантине вышел первый сольный альбом «Overdue», а в 2020 году она стала участницей девятого сезона проекта «Голос» на Первом канале.

Народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман руководит не только Московским джазовым оркестром, но и собственным джазовым Квинтетом.

С 1999 года коллективы носят звание «торговой марки» российского джаза. Артистов приглашали выступить в Кремле перед лидерами двух стран – Президентом США Биллом Клинтоном и Президентом России Владимиром Путиным, перед Председателем КНР Цзян Цзэминем. За годы существования коллективы участвовали в фестивалях в Германии, Франции, Италии, Финляндии, Болгарии и Турции, выступали на лучших концертных площадках мира, гастролировали в США, Канаде, Израиле, Индии, выступали в самых известных джазовых клубах – Birdland, Smoke, Regattabar и многих других.

Участники Квинтета – саксофонист Игорь Бутман, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдаурд Зизак, пианист Олег Аккуратов и контрабасист Сергей Корчагин.

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