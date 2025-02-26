Головокружительный экшн-триллер «Клинер» режиссера Мартина Кэмпбелла вышел в прокат

«Клинер» – это волнующая история спасения нескольких сотен заложников, которых предстоит освободить девушке с военным прошлым, а ныне – мойщице окон.

Действие сюжета разворачивается в Лондоне. Группа активистов-радикалов под руководством персонажа Клайва Оуэна захватывает 300 заложников, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах радикалов находится настоящий безумец — в его планах уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только героиня Дейзи Ридли — в прошлом спецназовец, а ныне — простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.

Главную роль исполнила Дейзи Ридли, получившая широкую известность благодаря исполнению роли Рей в трилогии сиквелов саги «Звездные войны». Также в звездном касте Клайв Оуэн — британский актёр театра, кино и телевидения, известный зрителю по картинам «Город грехов», «Не пойман — не вор» и «Дитя человеческое». Номинант на премию «Оскар», обладатель премий BAFTA и «Золотой глобус» за фильм «Близость». Таз Скайлар — восходящая звезда Голливуда. Прорывом для актёра стала роль Санджив телеадаптации популярной японской манги «Ван-Пис», получившая многочисленные хвалебные отзывы от СМИ. Особо высоко отметивших удачный актёрский ансамбль проекта.

По словам Клайва Оуэна, он с уверенностью согласился на участие в картине «Клинер» из-за режиссёра Мартина Кэмпбелла, с которым уже успел поработать в прошлом: «От нашей прошлой совместной работы у меня остались самые светлые и положительные эмоции. Работать с Мартином – настоящая радость, он большой профессионал. Я считаю, что для фильма этого жанра Мартин — лучший режиссёр в индустрии, потому что у него невероятный опыт работы с экшен-сценами, он очень собранный и точно знает, чего хочет от своих актёров».

Действие сюжета разворачивается в Лондоне наших дней. Группа активистов-радикалов под руководством персонажа Клайва Оуэна захватывает 300 заложников, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах радикалов находится настоящий экстремист — он просто готов убить всех, потому что анархия намного веселее экологии. Только героиня Дейзи Ридли — чистильщик окон с военным опытом — может спасти заложников от гибели.

«Клинер» — это захватывающий экшн-триллер, созданный в лучших британских традициях, который не даст зрителям заскучать, — поделилась Джулия Стюарт, глава подразделения Sky Original Film, — Благодаря нашему партнёрству с первоклассной командой Anton, у нас получился остросюжетный фильм с женским персонажем в центре истории, а главную роль исполнила потрясающая Дейзи Ридли».

«Клинер» отличается уникальными и оригинальными персонажами и местом действия, бóльшая часть которого разворачивается снаружи небоскрёба The Shard на высоте нескольких сотен футов. По словам режиссера Мартина Кэмпбелла, он хотел, чтобы зрители были там вместе с Джои, чтобы у них кружилась голова и перехватывало дыхание: “Визуально — это безжалостное погружение зрителя в самый эпицентр действия”.

Обычные люди, которые совершают удивительные поступки – тема, которая всегда увлекала режиссера Мартина Кэмпбелла. По его словам, главная героиня — последний человек, от которого ожидаешь чего-то героического. Наоборот, она терзается теми же сомнениями, что и каждый из нас: о карьере, личной жизни и отношениях с семьей. На протяжении всей своей биографии Джои не уделяла должного внимания брату Майклу — парню с расстройством аутистического спектра — и только сейчас пытается наладить отношения с ним. Она самая обычная девушка, которая совершает настоящий подвиг, и это именно то, что так зацепило режиссёра.

В фильме также поднимается острая тема борьбы за убеждения. Ной, самопровозглашённый лидер экотеррористов, входит в состав группы, которая намерена разоблачить лицемерие “Apex” — энергетической компании, для которой забота об экологии — лишь средство для отмывания денег. Его жестокий и бескомпромиссный способ решения проблем затрагивает любопытную тему — это та неоднозначная ситуация, когда борец за правое дело сам превращается в преступника и совершает гораздо более страшные вещи, чем те, против кого он боролся.