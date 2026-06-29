Город мечтателей: как Петербург провожал десятки тысяч школьников во взрослую жизнь

27 июня Санкт-Петербург на один вечер стал столицей надежд и смелых планов. Дворцовая площадь собрала десятки тысяч выпускников — не только из Северной столицы и Ленинградской области, но и из других регионов России. А ещё — больше пятисот ребят из Донецкой Народной Республики, в том числе из города-побратима Мариуполя, а также делегации из Китая, Кубы, Республики Сербской и африканских стран. Праздник объединил тех, кто стоит на пороге новых горизонтов.

Главная тема вечера — «Город мечтателей» — звучала в каждом блоке концерта. Открыла программу энергичная песня «Ловим наше лето» в исполнении Антона Лаврентьева, хора HOR и артистов «Ленинград Центра». А затем на сцену вышел губернатор Александр Беглов. Он напомнил выпускникам, что мечты имеют свойство сбываться — как когда-то сбылась мечта Петра Великого о новом городе. Традиционный удар в рынду в этом году был символичным: рында выполнена в форме геопина — той самой точки на карте, с которой начинается любой путь.

Впервые за историю «Алых парусов» концерт вели сразу несколько ведущих — Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Дарья Александрова. И они не просто объявляли номера, но и сами пели, задавая особый, доверительный тон вечеру.

Каждый эпизод шоу был выстроен как шаг вперёд — с говорящими названиями: «Мечтай и сделай. Ты сможешь», «Будет сложно, но ты победишь. Мы вместе», «Единство народов большой страны», «Любовь побеждает всё. Мечта зовёт»… На сцене сменяли друг друга Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд с «МАNДРАГОРОЙ», Павел Руденко, Ваня Дмитриенко, а хедлайнером стала певица Ёлка. Кульминацией концертной части стало массовое караоке — вся Дворцовая пела хором.

А когда часы приблизились к полуночи, праздник вышел за пределы земной атмосферы: с борта МКС выпускников поздравили космонавты, напомнив, что для настоящей мечты нет границ.

Ровно в 00:40 внимание переместилось к Неве. Водно-пиротехническое шоу развернулось на акватории — и это была не просто феерия огней, а целая сказочная притча. В основе — русская сказка как код, понятный каждому: от «Русского поля» с роботом-конём в натуральную величину до противостояния добра и зла под «Чёрного ворона» у стен Петропавловской крепости. Зрители увидели и хоровод, передающий радость юности, и философскую сцену «Распутье» — момент выбора, когда герой остаётся один на один с судьбой.

Самым неожиданным стал эпизод с июньским снегопадом. Тысячи искрящихся снежинок полетели с разведённых створов Дворцового моста, по специальному ледовому покрытию скользила Снегурочка — и в этом контрасте родилось главное чудо. В створах моста появился белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами. Его свет залил набережные, а из этого сияния возникла гигантская Жар-птица — символ удачи, счастья и исполнения желаний. Уникальную 25-метровую декорацию создавали больше полугода.

Финал прозвучал как уверенное утверждение: добро побеждает, мечты сбываются, а будущее начинается прямо сейчас. Миллионы зрителей по всему миру увидели этот праздник — и для многих он стал не просто ярким шоу, а точкой отсчёта, после которой всё возможно.

Стоит напомнить: легендарный выпускной был возрождён в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала — и с тех пор каждое лето дарит новому поколению веру в себя и свою страну.

Фото: пресс-служба Пятого канала