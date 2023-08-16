«Город Мечты» находится в Подмосковье

Театр «Город» открывает новый сезон детским историческим спектаклем об истории Долгопрудного, основанным на краеведческих материалах.

3 сентября всех зрителей Долгопрудненского театра «Город» ждет открытие 33-го театрального сезона. Первым в новом в сезоне станет «Город Мечты. Век XII» - восстановленный спектакль о том, как мечта, дружба и вера в общее дело помогают в самых невероятных и сложных ситуациях. Вместе с главными героями справляются с важными и серьезными задачами на пути к цели как реальные ученые и инженеры, так и сказочные существа, например, феи и драконы. Название спектакля наверняка помнят театралы, посещавшие «Город» в 2017 году. Тогда постановка режиссера Антона Преснова стала не только одной из уникальной трилогии о Долгопрудном, но и одной из первых, поставленных в рамках проекта «Культура малой Родины», в котором с 2017 года принимает участие Долгопрудненский театр «Город».

В 2023 году спектакль капитально возобновлен, благодаря работе главного режиссера Лауры Арутюнян. Сюжет будет интересен не только целевой возрастной аудитории – детям, но и их родителям, а еще – бабушкам и дедушкам, которые помнят, как вырос Долгопрудный из поселка Дирижаблестрой. Действие переносит зрителей в город XXI века, уверенно развивающийся на позициях наукограда. На основе краеведческого материала и при помощи интерактивного компонента: научно-популярных опытов, элементов лазерного шоу, мультимедийной графики - языком современной мультижанровой культуры и драматического искусства Долгопрудненский театр «Город» формирует в сознании маленьких жителей первые гражданские установки активного человека в обществе. Человек будущего - какой он, кто будет строить Россию XXI века? Постановка - своего рода месседж, формирующий у зрителя осознанные ответы на эти вопросы.

В минувшем мае спектакль «Город Мечты. Век XXI» уже успел побывать на Международном театральном фестивале в г. Новошахтинске, где получил специальный диплом жюри. Теперь постановка готова покорять сердца долгопрудненских зрителей и вдохновлять их. В новом 33 театральном сезоне спектаклю можно прогнозировать одно из самых популярных мест в рейтинге репертуарных работ Долгопрудненского театра «Город». Ведь постановка не только отвечает на глобальные вопросы, веками волнующие людей, но и открывает зрителю путь к осознанию своего гражданского долга, верности выбранного пути, учит важности дружбы и сплоченности в самых серьезных задачах, поставленных жизнью и обществом.

Людмила КОЛМАНОВСКАЯ

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