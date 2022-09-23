Город принял решение поддержать столичные кинотеатры

Поддержка оказана 71 кинотеатру – это более половины подобных объектов в столице.

Город принял решение выделить кинотеатрам 300 миллионов рублей. Главное условие — продолжение работы в течение ближайших трех месяцев. Сбором и рассмотрением заявок занималось Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Московские кинотеатры — это бизнес, который формировался самостоятельно, без государственной поддержки. В городе удалось создать с нуля мощную инфраструктуру, которую важно сохранить. Именно поэтому Правительство Москвы приняло решение поддержать столичный кинопоказ. В городские кинотеатры ходят не только за просмотром блокбастеров, здесь проходят ретроспективы, небольшие фестивали, образовательные и просветительские программы», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Каждый кинопрокатчик мог получить до 50 миллионов рублей на компенсацию лицензионных платежей на показ национальных фильмов.

По словам Алексея Фурсина, Агентство креативных индустрий помогло 71 кинотеатру Москвы, выделив сумму в размере 300 миллионов рублей. Это больше половины от числа всех объектов в столице. Всего поступило 45 заявок. При этом поддержку получили как крупные киносети, так и индивидуальные кинотеатры. Кинопрокатчики взяли обязательство сохранить важную для города инфраструктуру и не закрывать кинотеатры минимум три месяца после получения финансовой помощи.

Поддержка была оказана не только крупным киносетям. Половину получателей помощи составили небольшие частные кинотеатры, в том числе из периферийных районов города.

Отраслевые ассоциации утверждали, что с марта по июнь в целом по России падение выручки от реализации билетов составило 70 процентов. Отсутствие выходов западных фильмов на фоне недостатка российских премьер привело к закрытию 200 российских кинотеатров и приостановке работы трети коммерческих кинозалов, а в Москве с начала года закрылось около 16 процентов кинотеатров. При этом меры, предлагавшиеся до сих пор, носили межотраслевой характер и были неэффективны для такой специфической отрасли, как кинопоказ.

В 2021 году в России было продано 144,818 миллиона билетов в кино. По числу проданных кинобилетов страна заняла четвертое место после Китая, США и Индии.

В начале июня город анонсировал меры поддержки столичным прокатчикам. К ним относятся прямые выплаты киносетям, гранты на продвижение отечественных фильмов и формирование позитивного образа города в них, а также создание кинопарка. Первые пять режиссеров, которые проведут в нем съемки, получат субсидии в размере 10 миллионов рублей каждый.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

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