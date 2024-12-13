РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваГОРЫ. ГОРОДА. ГИППЕНРЕЙТЕРЫ: совместная выставка Вадима и Макара Гиппенрейтеров

ГОРЫ. ГОРОДА. ГИППЕНРЕЙТЕРЫ: совместная выставка Вадима и Макара Гиппенрейтеров

editor
By editor
61
ГИППЕНРЕЙТЕРЫ
Фото предоставлено пресс-службой ГКФ

В Галерее Классической Фотографии открылась совместная выставка Вадима и Макара Гиппенрейтеров «ГОРЫ. ГОРОДА. ГИППЕНРЕЙТЕРЫ».

Вадим и Макар Гиппенрейтеры. Отец и сын. Фотограф и художник. Более 70 работ – кажется, это два настолько разных мира, что в них трудно найти точки соприкосновения.

Вадим Гиппенрейтер, классик отечественной пейзажной фотографии, непревзойденный мастер, был способен уловить самые редкие состояния природы, проникнуть в суть явлений и не только показать, но и объяснить их зрителю. Он умел высветить великое и потрясающее, открыть тайное и передать огромную мощь этого мира – таковы его фотографии извергающихся вулканов Камчатки. Пожалуй, лучше снять это невозможно. Иначе, по-другому – наверное, но лучше – вряд ли. Так получилось потому, что он создал законченный образ – и в этом плане был не просто фотографом, фиксирующим события, но и художником.

Макар Гиппенрейтер остался художником, не понятым и не оценённым до конца. Его картины выполнены в необычной манере. Пространство в них сдвинуто, масштаб слабо уловим, реальные предметы существуют в неясных и незнакомых зрителю обстоятельствах. Картины Макара – тоже законченный мир, но его логика где-то вне нашего привычного обыденного понимания. Это головоломка, которую очень трудно разгадать, потому что её разгадка, пожалуй, равносильна пониманию внутреннего мира художника. У которого, увы, уже не спросишь: Макар ушел из жизни молодым и внезапно.

Вадим Гиппенрейтер как-то высказался в том духе, что и фотография, и картина могут стать искусством, а могут и не стать. И только этот вечный поиск дает результат, о котором стоит говорить и думать. Может, в этой плоскости и лежит общность творчества отца и сына Гиппенрейтеров?

Конечно, зрителю бросится в глаза обилие красного цвета. Его много на картинах Макара, он освещает извержения вулканов на фотографиях его отца. И там и там это мир, увиденный на пределе, в какой-то особый миг своего существования.

Интересно и важно, что оба они бывали на территории друг друга. Вадим Евгеньевич в молодости учился живописи, хорошо понимал её законы, умел выстроить выверенную композицию и в какой-то степени через знакомство с живописью выработал свой творческий метод. Макар в 1990-е годы некоторое время профессионально занимался фотографией, зарабатывал рекламной и предметной съёмкой.
Наверное, они понимали друг друга и, как истинные мастера, учились всю жизнь.

Эта связь неочевидна, но она есть. Вадим Гиппенрейтер, который снимал не только пейзажи, но и натюрморты, в свои композиции иногда включал картины сына. Картины, на которых словно сохранился красный отблеск извергающегося Толбачика.

Работы Вадима и Макара Гиппенрейтеров интересно видеть рядом. При всей их разности в них можно найти точки пересечения, и такой поиск – поистине увлекательное занятие.

Предыдущая статья
В Москве отгремел Like Party «КОРПОРАТИВ»
Следующая статья
В Галерее Беляево открылась групповая выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI века»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru