Гостей фестиваля фейерверков «Ростех» ждет насыщенная дневная программа

13 и 14 августа посетители Международного фестиваля фейерверков «Ростех» смогут не только насладиться вечерним шоу от профессиональных пиротехников из разных стран мира, но и поучаствовать в различных дневных активностях. Гостей ждут представления, мастер-классы, спортивные игры и другие развлечения для всей семьи.

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа 2022 года. Красочные пиротехническое и театрализованное шоу начнутся после наступления темноты, но ждать вечера для посещения не нужно – дневная программа для всей семьи стартует уже в 14:00. Все активности бесплатны для гостей фестиваля.

Известный режиссер-постановщик Илья Авербух приготовил для юных посетителей фестиваля сюрприз – представление с элементами экстрим-шоу «Тайна Острова сокровищ». Сеансы запланированы ежедневно в 15:00 и 17:00 на малой сцене.

Также ребята и их родители смогут посетить интерактивный спектакль «Игрушки» с участием гигантских дымковских игрушек. Актеры будут разыгрывать короткие сценки, развлекать гостей и фотографироваться со всеми желающими. Ежедневно запланировано три спектакля: в 14:15, 16:00 и 18:00.

Игры и анимация ожидают всех в зоне от сети детских кафе Kitchen. Туда можно прийти с 14:00 до 20:00.

Настоящий актерский кастинг для юных гостей фестиваля проведет в своей зоне студия «Ералаш». Кроме того, там можно будет сделать аквагрим, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Площадка будет работать с 14:00 до 20:00.

Пообщаться с профессиональными пилотами дронов, «полетать» на симуляторе и попробовать свои силы в управлении реальным квадрокоптером можно будет в зоне Академии дрон-рейсинга. Она будет открыта с 14:00 до 20:00. Также на площадке пройдет выставка спортивных дронов.

В этом году фестиваль будет посвящен традиционным искусствам народов России. Окунуться в атмосферу культурного наследия нашей страны можно будет в зоне мастер-классов «Творческая деревня». Под руководством опытных умельцев на мастер-классах можно будет создать разные сувениры своими руками. Например, свалять декоративную пару мини-валенок из шерсти: их цвет и декор можно выбрать по желанию. Или изготовить традиционный славянские обереги: куколки из лоскутков или куколки из лыка. Также можно будет попробовать себя в создании мозаики из разноцветных стеклышек и настоящего янтаря от Калининградского янтарного комбината, росписи матрешек и деревянных игрушек, создании кокошников и чеканке монет. Любители музыки смогут получить первый урок игры на ханге – традиционном ударном инструменте, состоящем из двух соединенных металлических полусфер. Желающим также покажут, как с нуля смастерить воздушного змея – в первый полет его можно будет отправить прямо в парке. «Творческая деревня» будет работать оба дня фестиваля с 14:00 до 19:00.

Для активных и спортивных тоже предусмотрена обширная программа. Получить дозу бодрости в начале фестивального дня можно будет на зарядке с чемпионами: Олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун в субботу и призером Олимпийских игр и чемпионом мира Ильей Авербухом в воскресенье. Зарядка пройдет на малой сцене, начало в 14:00. Также на малой сцене ежедневно с 16:00 до 16:45 будут проходить мастер-классы от инструкторов роллер-школы Skate Town, а с 18:00 до 18:45 – мастер-классы по танцам.

В спортивной зоне от всероссийского общества «Трудовые резервы» можно будет проверить силу своего удара, поиграть в пинг-понг, панна-футбол (одну из разновидностей уличного футбола) или скоростной бадминтон – кроссминтон. Спортивную атмосферу поддержит диджей. Зона будет работать оба дня с 14:00 до 20:00.

Самых отважных ждут огромная надувная полоса препятствий «Шаровая молния» и экстремальные катания в прозрачном шаре-зорбе. На фестивале также будет организована большая и безопасная площадка для скалолазания, где любой сможет покорить новую вершину. Для тех же, кто мечтает о космосе, установят аттракционы «Гравитация». С их помощью можно будет испытать острые ощущения полета и невесомости.

Для гостей, предпочитающих спокойный отдых, подготовлена зона настольных игр от Мосигры. Она будет работать с 14:00 до 19:00.

Сразу после завершения дневной программы на главной сцене начнутся концерты известных музыкантов. 13 августа для гостей выступит группа «Градусы», хэдлайнером второго дня станет Баста.

Вечером в конкурсной программе Международного фестиваля фейерверков «Ростех» примут участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Киргизии, Китая, Мексики, Пакистана, России и Сербии. Команды продемонстрируют шоу с применением последних разработок в области фейерверочного искусства. В перерывах между выступлениями команд-участниц будет представлено театрализованное шоу в постановке Ильи Авербуха. Зрителей ожидает красочная постановка со спецэффектами и музыкальным сопровождением. Действие шоу пройдет на земле, воде и в воздухе.

Подробную информацию о фестивале фейерверков «Ростех» можно найти на сайте pyrofest.ru.

Организатором фестиваля фейерверков выступает компания «Пиротехнические технологии». Мероприятие состоится при поддержке Правительства Москвы и Госкорпорации Ростех.

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