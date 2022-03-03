Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева открыл выставку «DOMUS MAXIMA» классика российского современного искусства Валерия Кошлякова. Проект, состоящий из 60 живописных панно, объектов и видеоматериалов, создавался специально для Музея. Пространство усадьбы XVIII-XIX веков принципиально отличается от современных галерей с белыми стенами и поставило перед художником новую задачу: создание выставки на основе диалога между историей и актуальной жизнью.

Проект посвящен тому, какое место в современной жизни занимают классическая культура и архитектура. Художник задает вопрос: для чего человеку нужна архитектура, и в какой архитектуре ему хочется существовать. «Моя живопись — это попытка охватить всеобщность, не поддающуюся временным привязкам», — объяснил художник Валерий Кошляков.

Термин Домус в этом проекте приобретает значение «нашего общего дома, нашего бытия». Выставка расположилась в восьми залах анфилады, каждый из которых связан с определенной темой: культурные символы Европы и порталы соборов и церквей как вечные источники вдохновения, архитектурные утопии и фантазии, интерьеры, русская архитектура, модернизм и современный постмодернизм.

«Я и мои коллеги очень рады открыть выставку Валерия Кошлякова в Москве. Для нас важно, что этот проект вызвал интерес. Учитывая нынешние условия, в которых мы вынуждены его открывать — мы приняли решение не отказываться от открытия и пригласить людей, потому что живопись Валерия Кошлякова, как любое качественное искусство — это идеальный антидепрессант и способ заставить людей говорить друг с другом и выстраивать диалог. Раскол сейчас происходит не только между странами, но и между семьями и друзьями. Я очень надеюсь, что открытие новых выставочных проектов и искусство в целом будет только способствовать тому, чтобы этот раскол исчез», — сказала Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры.

Художник пишет картины к найденной им на улицах Парижа выброшенной мебели. Предметы мебели в концепции Кошлякова становятся «зданиями». Как восприятие старинных зданий меняется в зависимости от того, как меняется среда вокруг них, так и наше восприятие мебели меняется от того, в какой интерьер мы ее поместим. Живопись Кошлякова вступает в диалог с предметами, выброшенными из их родного контекста, тем самым делая их архитектоничными. Они напоминают памятники архитектуры, которые существуют в пространстве постоянно обновляемых городов.

«Архитектура — главная тема творчества Кошлякова. Никакое другое искусство не присутствует настолько масштабно в человеческой жизни, и потому архитектура является мощным средством воздействия на нее. Кошляков рассматривает архитектуру как поиск идеала среди огромного множества идей. Идей, как изначально утопических, так и реализованных, и превращенных в чисто художественные образы. Вдохновившие мастера архитектурные проекты, их авторское осмысление и взаимосвязи, воплощены в больших живописных панно. С ними взаимодействуют обломки выброшенной людьми старинной мебели, которые художник находил и превращал в выставочные объекты», — говорит Ольга Голованова-Кошлякова, куратор выставки.

Строительный бум, который начался в середине XIX века и продолжался весь XX век, подарил архитектуре новые, более простые, более универсальные формы и обусловил интерес человечества к сохранению памяти. Современная реальность предлагает обществу постоянный выбор между новым и старым. Развитие цивилизации — это бесконечный поиск баланса между сохранением и новым строительством, новой жизнью. Выставка отражает связь между историческим зданием, искусством, поселившимся в нем, и жизнью, проходящей за пределами музея.

«Осознанное отношение к развитию культуры и искусства в нашей стране заложено в ДНК компании Vos’hod. Мы работаем с выдающимися архитекторами, которые создают не просто здания, а архитектурные произведения искусства. Вместе мы задаём высокие эстетические стандарты, преображаем город, меняем сознание горожан. Делать это возможно не только через девелоперские проекты. Мы формируем свою экосистему связей и поддерживаем музеи, а теперь еще и художников. Я рада, что этот путь начинается именно c Валерия Кошлякова, которого я считаю большим художником и с которым меня связывают дружеские отношения», — отметила Марина Руднева, председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod.

Выставка работает с 3 марта по 12 июня 2022 года. Познакомится с некоторыми работами художника можно по ранее предложенной ссылке.

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