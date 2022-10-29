Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева совместно с проектом «Архиграфика» открывает выставку «МироЗданиЯ. Образы мира и творческого «Я» в архитектурной графике и живописи 1990 – 2022».

Сергей Мишин. Город башен. 2013. Бумага, карандаш, перьевая ручка, чернила, акварель

Александр Кобяк. Движущиеся города. 2016. Бумага, тушь, перо, акварель

Александр Крылов. Бегущий город — 3. 2016. Бумага, карандаш, акварель

Артур Скижали-Вейс. Орбитальное кольцо Земли. 2019. Бумага, перо, чернила, цветные карандаши

Влад Савинкин. Университетские сооружения Френка Гери. 2017. Бумага, карандаш

Владимир Авксентюк. Незнакомая улица. 2021. Бумага, цифровое массштабирование, акварель, фломастеры, акрил

Инна Дианова-Клокова. Венеция. Площадь Сан Марко. Фрагмент. 2019. Бумага, акварель

Михаил Федоров. Две башни. 2016. Бумага, акварель, тушь

Рубен Аракелян. Дверь. Армения. 2017. Бумага, карандаш

Сергей Кузнецов. Санта Мария делла Салюте. Венеция. 2022. Бумага, акварель

Сергей Малахов. Дом Джека. Из серии «Русские дачи». 2022. Бумага, акварель, черная тушь, изограф

Сергей Чобан. Оттиск будущего. По мотивам офорта Джованни Баттиста Пиранези Veduta del Porto Di Ripetta. 2020. Сепия, акварель

Степан Липгарт. Башня. Архитектурная фантазия. 2009-2017. Компьютерная графика, печать на холсте

Юлия Малинина. Дистополис. Орган. 2019. Холст, масло, акрил

Илья Мукосей. Миктротектоны на белом. 2019-2022. Цифровая графика

Идея выставки родилась из материалов Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика». За почти десять лет его существования перед организаторами развернулась богатая палитра художественных способов выражения мыслей и переживаний, связанных с архитектурой. Выставка сообщества «АрхиГрафика» в пространстве Аптекарского приказа Музея архитектуры имени А.В. Щусева посвящена, однако, не столько конкурсу, сколько российским архитекторам и художникам, обладающим самобытным графическим почерком и методом, темам, которые они системно «прорисовывают».

Участники выставки – 42 автора, среди которых молодые таланты и известные мастера, в том числе эксперты «АрхиГрафики»: председатель жюри Сергей Чобан, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитекторы Михаил Филиппов, Андрей Чернихов, Максим Атаянц, Юрий Аввакумов, Тотан Кузембаев, Сергей Эстрин, Владимир Кузьмин, Влад Савинкин, Рубен Аракелян, Илья Мукосей.

На выставке представлены работы особого, программного значения, своего рода «визитные карточки» каждого участника, рисунки-автографы. Они являют квинтэссенцию творческих поисков, исследований и размышлений, выражают мировоззрение авторов, их профессиональную

позицию. Это высказывания о прошлом, настоящем и будущем, вечном и насущном; визуализация воображаемой архитектуры и впечатления от существующей. В отличие от конкурса, нацеленного на поддержку навыка рисовать (для архитектора – думать) рукой, экспозиция представляет и живопись на холсте, и монотипию, и цифровое искусство. Согласно названию, ее можно рассматривать как коллекцию в прямом и переносном смысле отпечатков творческих «Я», совокупность индивидуальных картин мира, существующих исключительно в умозрении и рисунках авторов, либо каким-то образом уже проявленных в реальности. Медиа в данном случае второстепенно.

«Экспозиция в Музее архитектуры – огромный шаг в развитии проекта «АрхиГрафика», выросшего из конкурсной онлайн-платформы в сообщество, проводящее также тематические выставки и образовательные мероприятия. В контексте разносторонней деятельности проекта было важно не предъявить итоги очередного смотра или отчет о победителях всех сезонов во всех номинациях, а показать, какими разными способами и с какими разными целями можно рисовать архитектуру, подчеркнуть экзистенциальную и символическую многозначность ее изображений, а следовательно и воплощений, и привлечь тем самым больше внимания к архитектурному рисунку как особому виду искусства», – говорит Екатерина Шалина, куратор выставки «МироЗданиЯ» и проекта «АрхиГрафика».

Следуя профилю «АрхиГрафики», экспозиция включает в себя Конкурс рисунка. Его проводит Генеральный партнер проекта – девелоперская компания «Самолет». Посетителям выставки предлагается создать произведение на тему «Мое МироЗдание» – непосредственно в «кабинете рисования», оборудованном в зале Аптекарского приказа, или принести с собой «домашнюю заготовку» и отправить работу (максимальный размер листа — A4) на конкурс, опустив в специальный бокс, установленный на экспозиции. Изобразить можно все, что выражает авторское видение мира в архитектурных формах (любимое здание, архитектурный автопортрет, дом из далекого будущего и т.д.). Итоги будут подведены после завершения выставки. Главный приз – планшет (iPad). Предусмотрен также специальный приз для участников до 14 дет. Подробнее о технических условиях и ходе конкурса с 10 ноября можно будет узнать на самой выставке, на сайте competitions.archplatforma.ru и в Telegram-канале @ArchiGraphicArts.

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