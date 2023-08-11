Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку в Ульяновске

3 сентября 2023 года Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в залах Представительства ГМИИ им. А.С. Пушкина в Ульяновске в Музее изобразительных искусств XX-XXI вв., филиале Ульяновского областного художественного музея открывает выставку «Предмет – Образ – Смысл. Западноевропейский натюрморт XVII–XIX веков из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». В экспозиции будут представлены 34 произведения живописи, созданные художниками из Голландии, Фландрии, Италии, Франции и Германии.

Первое в РФ Представительство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина было открыто 22 мая 2015 года в Ульяновске, в залах Музея изобразительного искусства ХХ- ХХI вв., филиала Ульяновского областного художественного музея.

Выставочный проект «Предмет – Образ – Смысл» - семнадцатый, показанный ГМИИ им. А.С. Пушкина в Ульяновске. С 1996 года осуществляется уникальная совместная выставочная программа. Неизменным успехом у широкой публики и специалистов пользовались выставки: «П. Пикассо, М. Шагал, С. Дали», «Капричос» Ф. Гойи», «Цветы и грёзы Ар-Нуво. А. Муха. Париж – Москва, Симбирск», «Сальвадор Дали в Ульяновске», «О. Роден. А. Майоль», «Живопись и графика Р. Кента», «Гравюры А. Дюрера», «”Ю. Гагарин” Р. Гуттузо», «Явное и скрытое. Живопись и графика А. Тышлера», «Графика К. Эдельштейна», «Воплощение мечты. Создание ГМИИ им/ А.С. Пушкина», «Кошка в пластике Древнего Египта», «Бэс – древнеегипетский домовой», «Загадки Древнего Египта», «Шедевры японского искусства. Гравюра школы укиё –э», «Западноевропейская скульптура конца ХIХ – ХХ вв.»

Выставка картин из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина посвящена одному их самых привлекательных жанров живописи – натюрморту. На протяжении веков он пользуется любовью и вниманием любителей искусства и коллекционеров. Он дает удивительную возможность по-новому увидеть окружающий мир, открыть его красоту и смысл. В экспозиции будут представлены произведения западноевропейской живописи XVII–XIX веков.

На выставке демонстрируется ряд уникальных произведений, имеющих мировую известность: «Суета сует» голландского художника Юриана ван Стрека, «Натюрморт с хлебом и ветчиной» итальянца Карло Маджини и «Натюрморт» французского мастера Антуана Воллона. Многие картины ведут свое происхождение из известных собраний: Дмитрия Ивановича Щукина, Сергея Ивановича Щукина, Ильи Семеновича Остроухова, Генриха Афанасьевича Брокара, Феликса Евгеньевича Вишневского и других коллекционеров.

На выставке представлены основные разновидности натюрморта: цветочные букеты, Аллегории пяти чувств, плоды и фрукты, «завтраки», «рыбные», охотничьи, «Суета сует» или Аллегории бренности. Во всех работах вещь становится главным элементом композиции, и всякий натюрморт содержит в себе некое сообщение, наделяется особым сакральным смыслом. Современники понимали язык вещей и могли буквально прочитать послание, заключенное в изображении. В мире разнообразных предметов находили материальное воплощение духовные понятия и идеи. Самюэл ван Хогстратен, голландский живописец и теоретик искусства XVII века, писал, что натюрморты создаются «для удовольствия и для игры». Иными словами, для разгадывания заключенного в них поучительного смысла.

Увлекательный диалог произведений искусства, созданных живописцами разных школ и направлений способен подарить внимательному зрителю радость новых открытий. Экспозиция позволит совершить своего рода путешествие по разным странам и эпохам, увидеть детали быта далекого прошлого.

К выставке выпущен каталог.

Даты проведения: 3 сентября – 19 ноября 2023

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