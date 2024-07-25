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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваГосударственный музей Владимира Высоцкого проводит тематическую онлайн-выставку «Жизнь Галилея»

Государственный музей Владимира Высоцкого проводит тематическую онлайн-выставку «Жизнь Галилея»

editor
By editor
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владимир высоцкий

Государственный музей Владимира Высоцкого проводит тематическую онлайн-выставку «Жизнь Галилея». (Посвящается 60-летию Московского Театра на Таганке).

«…И вдруг я сыграл Галилея. Я думаю, что это получилось не вдруг…», — рассказывал В.С. Высоцкий в интервью на эстонском телевидении в 1972 году.

Самая известная постановка «Жизнь Галилея» в СССР  – спектакль Юрия Любимова в Театре на Таганке с Владимиром Высоцким в главной роли. Премьера состоялась 17 мая 1966 года. Этот спектакль шел на сцене Таганки десять лет, вплоть до 1976 года, был одной из самых выдающихся постановок в истории отечественного театра. 

Из интервью Высоцкого на эстонском телевидении в 1972 году: «…режиссер долго присматривался, могу я или нет. Но мне кажется, что есть тому две причины. Для Любимова основным является даже не актерское дарование, хотя и актерское дарование тоже. Но больше всего его интересует человеческая личность. Вот это моя очень серьезная и любимая роль – Галилей в пьесе Брехта».

Выставка показывает архивные документы и материалы Музея о спектакле «Жизнь Галилея»: программки спектакля 1960-1970 гг., афиша 100-го спектакля, состоявшегося 10 октября 1968 г.; репортажные фотографии спектакля разных авторов: Виктора Ахломова, Бориса Ведьмина, Ольги Ширяевой, прижизненные публикации в периодических изданиях о спектакле и о Высоцком в образе Галилея.

Фото – Б. ВЕДЬМИН

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