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Домой366INFO.RUГПМ КИТ и Bozdağ Film обсудили сотрудничество

ГПМ КИТ и Bozdağ Film обсудили сотрудничество

editor
By editor
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ГПМ КИТ и Bozdağ Film
Фото © пресс-служба ГПМ КИТ

Представители группы компаний ГПМ КИТ (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и ведущая турецкая киностудия Bozdağ Film, специализирующаяся на производстве исторического контента, провели совместную встречу с целью обсуждения сотрудничества.

Во встрече приняли участие генеральный продюсер и владелец Bozdağ Film Мехмет Боздаг, генеральный директор киностудии Бильгехан Озен, художник-постановщик Мурад Темистен, а также продюсеры Нияз Алинезов и Геннадий Горбачев. Со стороны «Газпром-Медиа Холдинга» на переговорах присутствовали заместитель генерального директора холдинга Борис Ханчалян и директор по производству Андрей Старовойтов. Также в дискуссии участвовали генеральный директор «Белые Ночи» Владимир Шапошников и Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди», также входящего в «Газпром-Медиа Холдинг».

На встрече обсудили перспективы сотрудничества в области совместного производства фильмов и сериалов, а также обмена опытом в сфере создания высококачественного контента. В качестве примера был представлен тизер реалити-шоу «Выжить в Дубае», наглядно демонстрирующий возможности киноиндустрии в стимулировании туристического потока и формировании благоприятного имиджа страны.

«Сегодня международное сотрудничество является основополагающим аспектом успеха в кинопроизводстве. Мы рассматриваем наших турецких партнеров как стратегически важных союзников в сфере дистрибуции контента. Вместе мы сможем достичь значительного расширения рынка для обеих сторон», — поделился заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян.

В ходе встречи стороны определили предварительные шаги по реализации совместных проектов. Ожидается, что возможное сотрудничество между Bozdağ Film и ГПМ КИТ станет шагом в укреплении культурных связей между Турцией и Россией.

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