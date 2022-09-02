Граф на колёсиках: Политехнический музей приглашает на экскурсию ко дню рождения Льва Толстого

В честь дня рождения классика мировой литературы Льва Толстого Политехнический музей подготовил специальную экскурсию по своей Открытой коллекции. Посетителям расскажут об одном из главных увлечений графа — велосипедном спорте. А также покажут письменные принадлежности толстовского времени и другие экспонаты из фондохранилища, связанные с именем писателя.

Граф Лев Толстой впервые сел на велосипед в 67 лет, что не помешало ему стать одним из первых велоэнтузиастов в России. Именно двухколесный транспорт писатель использовал, чтобы преодолевать 15 километров от Ясной Поляны до Тулы.

В те годы велосипеды даже в Москве и Санкт-Петербурге были пугающими диковинками, а не повседневным способом передвижения. Но ситуация изменилась еще при жизни классика. Подробнее о том, на чем именно ездили писатель и его современники, можно будет узнать на тематической экскурсии «Велосипедные истории Льва Толстого».

Экскурсия приурочена ко дню рождению автора «Войны и мира» и состоится 10 сентября. Участники прогуляются по фондохранилищу Политехнического музея, осмотрят образцы велосипедов конца XIX и начала XX века и поговорят о развитии велоспорта в России. Также гости увидят письменные принадлежности толстовского времени, утюг «Лев Толстой» и скульптуру, изображающую писателя на пашне, которая выставлялась в Париже в 1900 году.

Затем посетители в компании эксплейнеров — специалистов музея, умеющих объяснять сложные вещи простым языком, — осмотрят специальную книжную подборку из Политехнической библиотеки. В ней будут пособия и наставления первым русским велоэнтузиастам, а также литература о Льве Толстом.

Сеансы экскурсии состоятся в 11:00, 13:00 и 15:00. Каждый из них продлится чуть более часа. Рекомендованный возраст участников: 12+.

Открытая коллекция музея находится в Технополисе «Москва» — метро «Текстильщики», Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5. Доступ на экскурсию возможен только по предварительно купленному билету. На КПП Технополиса «Москва» также необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Приобрести билеты на экскурсию необходимо до 15:00 пятницы, 9 сентября.

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